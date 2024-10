video suggerito

Si cerca Loren, la ragazza di 25 anni è scomparsa da quattro giorni da Cassano Magnago Non si hanno notizie di Loren, la ragazza di 25 anni che è scomparsa sabato scorso da Cassano Masnago, comune che si trova in provincia di Varese.

A cura di Ilaria Quattrone

Non si hanno notizie di Loren, una ragazza di Cassano Magnago, comune che si trova in provincia di Varese. La giovane di 25 anni è sparita da sabato sera, ma la sua scomparsa è stata denunciata domenica 27 ottobre. I genitori, infatti, si sono recati dai carabinieri di Cassano raccontando di non avere più notizie della figlia.

Sui social stanno circolando diversi messaggi e appelli per ritrovare la giovane: "Si cerca questa ragazza, si chiama Loren, ha 25 anni, manca da casa da sabato sera". I messaggi segnalano che l'ultima posizione del cellulare di Loren la davano in via della Prava a Samarate, che dista circa mezz'ora in automobile da Cassano Magnago.

L'ultima volta che è stata vista aveva un giubbotto corto marrone chiaro, una gonnellina grigia e delle scarpe da tennis. È uscita da casa sua con una bicicletta ripieghevole nera: "La sua famiglia la sta cercando disperatamente". E ancora si chiede di condividere il messaggio e di tenere "gli occhi aperti grazie". Tantissime persone ha condiviso e ricondiviso l'appello: per il momento però non ci sono informazioni al riguardo.

Nessuno sa che fine possa aver fatto. Non ci sarebbero nemmeno notizie di avvistamenti. La famiglia, ovviamente, è disperata e chiede la massima collaborazione. Oltre a contattare la madre, chiunque dovesse avere notizie può avvisare ovviamente i carabinieri di Cassano Magnago che sono a lavoro per cercarla e trovarla. Nelle prossime ore potrebbero esserci aggiornamenti al riguardo.