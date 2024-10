video suggerito

Si cerca Rachele, la quattordicenne scomparsa da Robbiate: vista per l’ultima volta alla stazione di Monza Non si hanno notizie di Rachele Rose R., la ragazzina di 14 anni che ieri è sparita da Robbiate: l’ultima volta è stata vista alla stazione ferroviaria di Monza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

533 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non si hanno notizie di Rachele Rose R, la ragazzina di 14 anni che è scomparsa da Robbiate, comune di oltre seimila abitanti che si trova nella provincia di Lecco. Stando a quanto diffuso fino a questo momento dalla Prefettura di Lecco, l'adolescente è sparita dalla stazione ferroviaria di Monza. Si trovava allo scalo ferroviario proprio ieri mattina, venerdì 18 ottobre. Da allora nessuno ha più avute notizie.

La famiglia ha subito denunciato la scomparsa della giovane alle forze dell'ordine. La Prefettura ha quindi diffuso un appello e ha fornito una descrizione della ragazza che potrebbe aiutare nelle ricerche. Rachele è alta 1.55 centimetri. Ha una corporatura normale. Ha inoltre capelli scuri e occhi chiari. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto smanicato nero e una felpa rosa, jeans, scarpe da ginnastica e occhiali di colore nero.

Non è chiaro se possa aver portato con sé un cellulare o un portafoglio. La famiglia è ovviamente molto preoccupata. Le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri di Merate, stanno perlustrando diverse aree e cercando di ricostruire il percorso che la quattordicenne potrebbe aver effettuato. Potrebbero essere acquisite anche immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione di Monza per comprendere se possa aver preso un treno o se si sia poi allontanata da lì. A ogni modo si invita chiunque possa fornire utili contributi alle ricerche di contattare la stazione carabinieri di Merate al numero 039 9514000.