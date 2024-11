video suggerito

Neonato dimenticato dentro il passeggino in strada: a salvarlo è il “turista spazzino” Simone Riva Il passeggino era stato abbandonato in via Martin Luther King a Peschiera Borromeo (Milano): la mamma, in un momento di difficoltà, aveva dimenticato di caricare in macchina il figlio neonato. A curarlo fino al suo arrivo il “turista spazzino”, ecologista che da anni ripulisce dai rifiuti il Sudmilano e le coste della Romagna: “Mi ha colpito l’indifferenza della gente” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simone Riva

Ha notato un passeggino abbandonato sul marciapiede. Dentro, un neonato avvolto in una copertina, solo senza genitori. Intorno alle 18 di ieri lunedì 19 novembre in via Martin Luther King a Peschiera Borromeo (Milano) Simone Riva, 52 anni, operaio e ambientalista noto da anni come il "turista spazzino" per il suo impegno ecologista, si è accorto del piccolo e ha chiamato i Carabinieri, attendendo sul posto l'arrivo della mamma: la donna, in un attimo di distrazione, si era dimenticata di caricare la carrozzina in macchina e, dopo aver realizzato quanto accaduto, si è immediatamente precipitata sul posto. Trovando fortunatamente il bimbo al sicuro.

Lo riporta Il Cittadino. "Il passeggino era in bilico, stava per rovesciarsi. Non ci ho pensato due volte, ho mollato tutto e gli ho sistemato il cuccio, l'ho coperto per il freddo con la mia maglia a maniche lunghe", ha raccontato l'uomo al quotidiano di Lodi. "Ho cercato la mamma nelle vicinanze e ho avvertito un amico. Solo in un secondo momento ho composto il 112, ma intanto la mamma è arrivata".

Dopo circa 15 minuti di attesa la donna, alla guida di una Suv blu con un altro bambino a bordo, si precipita infatti sul posto. La signora, visibilmente provata e confusa, confessa di aver dimenticato di caricare il neonato in macchina, sopraffatta dalla stanchezza e dallo stress. "Può capitare a tutti, nella frenesia delle mille cose da fare", sempre le parole del "turista spazzino", che da decenni nel tempo libero ripulisce dai rifiuti la zona del Sud Milano, dove abita, o le spiagge della Romagna dove da sempre trascorre le ferie estive con la famiglia.

Leggi anche Bimba di 3 anni vaga sola in strada e viene salvata dalla polizia: denunciata la parente a cui era affidata

I Carabinieri, ora, stanno valutando la situazione per comprendere meglio le dinamiche dell’episodio e decidere se siano necessari interventi ulteriori per garantire la sicurezza dei bambini. "Ma quel che mi ha più colpito è stata l'indifferenza della gente", conclude intanto Riva. "Faceva freddo, c'era una carrozzina in mezzo alla strada, e nessuno si è fermato. Chissà cosa sarebbe potuto succedere, in quelle condizioni".