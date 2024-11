video suggerito

Bimba di 3 anni trovata mentre vaga per le strade della città: una parente doveva accompagnarla all'asilo Una bimba di 3 anni è stata trovata mentre vangava da sola e infreddolita per la strada di Romano di Lombardia: la madre aveva chiesto a una parente di accompagnarla all'asilo ma questa aveva perso la piccola e non aveva chiamato i soccorsi.

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di panico per una bimba di 3 anni che vangava da sola e infreddolita per la strada di Romano di Lombardia. Tutto è successo nella mattina di lunedì 11 novembre quando un passante verso le 9 ha notato la piccola vagare per le vie del paese. La donna ha allertato subito gli agenti della polizia locale che sono intervenuti in via Marconi: la piccola, straniera, è stata tranquillizzata. Purtroppo non parla bene l'italiano, non sapeva dire quale fosse il suo indirizzo di casa.

A quel punto – come spiega Il Corriere di Bergamo – gli agenti hanno iniziato a girare tutti gli asili del paese pensando che potesse essersi una delle piccole alunne. E così è stato: le insegnanti di una struttura hanno riconosciuto la bimba e hanno subito chiamato i suoi genitori. Si è scoperto poi che la madre aveva chiesto una parente di 33 anni di accompagnare la figlia all'asilo. Ma proprio durante la strada verso la scuola la 33enne avrebbe perso la bimba: la donna è stata denunciata per abbandono di minorenne soprattutto perché quando si è accorta dell'allontanamento della piccola non ha chiamato i soccorsi.

Il sindaco Gianfranco Gafforelli ha ringraziato le forze dell'ordine: "L’avventura è finita bene, grazie soprattutto alla collaborazione tra i cittadini e le istituzioni".