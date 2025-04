video suggerito

Identificato il poliziotto con la felpa neonazista al corteo pro Palestina a Milano: la Questura valuta sanzioni É stato identificato l'agente di Polizia che lo scorso sabato ha svolto servizi di ordine pubblico durante la manifestazione pro Palestina indossando un giubbino con segni riconducibili a un gruppo nazionalista polacco di estrema destra. La Questura di Milano sta approfondendo la vicenda per poi valutare eventuali responsabilità disciplinari.

É stato identificato l'agente di Polizia che lo scorso sabato, 12 aprile, ha partecipato ai servizi di ordine pubblico durante la manifestazione pro Palestina indossando un giubbino nero con la scritta in polacco ‘Narodowa Duma', riconducibile a un gruppo nazionalista di estrema destra.

L'identificazione del poliziotto è stata possibile grazie alle indagini della Digos (Divisione investigazioni generali e operazioni speciali) milanese, aperte dopo una denuncia circolata anche sui social, attraverso le immagini che immortalavano due agenti con addosso i simboli sospetti: “Queste sono alcune delle magliette indossate dalla polizia a Milano – ha scritto l'account di Osservatorio Repressivo sul proprio profilo X – il logo del gruppo ‘Orzel Skulls' (Teschi dell’Aquila), ultras di estrema destra e militanti neonazisti polacchi e il simbolo di ‘Narodowa Duma' (Orgoglio Nazionale), un gruppo nazionalista polacco”.

Per quanto riguarda però la felpa con il logo del gruppo Orzel Skulls, alcuni utenti hanno notato che il simbolo sarebbe molto simile a quello di una palestra di crossfit con sede a Paderno Dugnano, vicino a Milano. L'agente identificato, un poliziotto in servizio in un Commissariato di Milano, rischia ora l'applicazione di sanzioni disciplinari. Sul caso sta svolgendo approfondimenti anche la Questura di Milano, che valuterà possibili conseguenze.