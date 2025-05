video suggerito

Corteo Pro Palestina in via Padova a Milano, un migliaio i partecipanti: "Contro un mondo ingiusto" Sono stati circa un migliaio i partecipanti del corteo Pro Palestina a Milano che nel pomeriggio si è mosso da via Padova in direzione nord. "Un primo maggio di lotta contro le politiche imperialiste. Palestina simbolo dell'oppressione"

Giornata di cortei a Milano in occasione del primo maggio, la Festa dei Lavoratori che ha visto scendere per le strade del capoluogo lombardo più di 10mila persone. E così, dopo la manifestazione organizzata in mattinata dai sindacati e partita intorno alle 10 da corso Venezia, sono stati circa un migliaio i partecipanti del corteo Pro Palestina che nel pomeriggio si è mosso da via Padova in direzione nord.

"Un primo maggio di lotta contro la guerra imperialista", recita lo slogan esibito da alcune sigle della galassia Cobas e da esponenti dei centri sociali. Al contrario di quanto accaduto lo scorso sabato 12 aprile, con 10mila attivisti presenti e sei denunciati dalla polizia dopo gli scontri, non sono stati segnalati al momento problemi di ordine pubblico.

"La Palestina è ovunque, un simbolo dell'oppressione dei padroni verso i lavoratori", ha preso parola un membro della comunità palestinese a Milano. "Noi siamo qui oggi, insieme, per ribadire che i percorsi della resistenza della Palestina e della lotta dei lavoratori sono un'unica battaglia, non vanno in parallelo. Continuiamo a combattere contro questo mondo ingiusto e contro le politiche imperialiste".

"Vogliamo mandare un messaggio al governo", ha dichiarato anche Alessandra Mincone del sindacato S.i.Cobas. "Attraversiamo le zone rosse dove vorrebbero adoperare sistemi securitari, dove le istituzioni intendono controllare e reprimere la popolazione che abita nelle periferie, solo per spaventarla e provare a cacciarla via da questa città".