In 10mila alla manifestazione pro Palestina a Milano: il corteo partito da piazza Duca d'Aosta Sono diecimila le persone presenti al corteo Pro Palestina che è stato organizzato a Milano. Centinaia di bandiere e diversi attivisti con in braccio finti neonati morti coperti da lenzuola sporche di vernice rossa.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 12 aprile, è stato organizzato un corteo pro Palestina a Milano. Ci sarebbero in totale diecimila persone che sono arrivate da tutta Italia e attraverseranno il capoluogo meneghino. La manifestazione è partita da piazza Duca D'Aosta, che si trova di fronte alla stazione centrale, e si concluderà all'Arco della Pace. Passerà da via Luigi Galvani, via Pola, piazzale Lagosta, via Traù, via Alserio, via Carlo Farini, piazza Baiamonti, viale Montello, piazza Sempione.

I manifestanti chiedono la fine della guerra a Gaza e sostegno alla Palestina. Le bandiere palestinesi e gli striscioni, con cui si chiede stop al genocidio, sono centinaia. Tra gli slogan ci sono: "Gaza libera, Palestina libera" e "intifada, intifada". Diversi gli attivisti presenti al corteo. In molti hanno deciso di tenere in braccio finti neonati coperti da un lenzuolo bianco sporco di vernice rossa per ricordare i numerosi bambini morti. Tra i partecipanti ci sono membri dell'Anpi, dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, dei Giovani Palestinesi e anche diversi sindacati come Adl Cobas e Cub.

Ci sono anche diversi cartelli e bandiere che chiedono "libertà per Anan Yaeesh". Il riferimento è al palestinese che è accusato in Italia di terrorismo e al momento si trova detenuto nel carcere di Terni. Per il momento non si registrano tensioni o scontri.

A causa del corteo, sono diversi i mezzi dell'Azienda trasporti milanesi che hanno deviato il loro percorso:

Tram 1. Non fa servizio tra Lazzaretto/Tunisia e Cordusio. Considerate M1-M3.

Tram 2. Non fa servizio tra Bausan e Cordusio. Considerate M2.

Tram 4. Non fa servizio tra Maciachini e piazza Castello. Considerate M1- M3.

Tram 5. Non fa servizio tra piazza 4 Novembre e viale Tunisia. Considerate M1-M2.

Tram 7. Non fa servizio tra Ca’ Granda/Testi e Lagosta. Considerate M5.

Tram 10. Non fa servizio tra Monumentale e viale Lunigiana. Considerate M1-M5.

Tram 12 e 14. Non fa servizio tra Monumentale e Cordusio. Considerate M1-M5.

Tram 19. Non fa servizio tra viale Tunisia e Stazione Centrale. Considerate M1.

Tram 33. Non fa servizio tra viale Tunisia e Lagosta. Considerate M2-M5.

Bus 42 e 87. Saltano le fermate di Stazione Centrale e Stazione Centrale/via Tonale. Considerate M2-M3.

Bus 43. Non fa servizio tra via Canonica e piazza Principessa Clotilde.

Bus 57.Non fa servizio tra largo Medici e Cairoli. Considerate il 12 e 14.

Bus 60. Devia e salta le fermate tra via Vitruvio e Zara. Considerate M3-M5.

Bus 70. Non fa servizio tra Maciachini e Monumentale

Bus 81. Devia e salta le fermate tra via Vitruvio e Gioia. Considerate M2.

Bus 94. Non fa servizio tra piazza Cavour e porta Volta. Considerate M1.