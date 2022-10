I biglietti per il concerto dei Maneskin a Milano il 24 luglio 2023: prezzi e dove acquistarli La band romana famosa in tutto il mondo annuncia due date negli stadi italiani: a Milano faranno tappa il 24 luglio del 2023. Biglietti in vendita dalle 11 di oggi, martedì 18 ottobre.

Potevano non passare dalla madrepatria? Ecco quindi che i Måneskin, la rock band romana dalla popolarità globale, lanciano a sorpresa l'annuncio che manda in visibilio decine di migliaia di fan scatenati: due nuove date italiane, a Milano e a Roma.

Dopo aver debuttato al primo posto nella classifica FIMI dei singoli con il nuovo brano The Loneliest (nuova canzone più ascoltata al mondo il giorno dopo l’uscita, con tanto di video girato nella brianzola Villa Tittoni) Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, durante il loro tour internazionale, faranno infatti presto tappa anche nel capoluogo lombardo: sarà il 24 luglio del 2023, allo stadio San Siro di Milano (ore 21).

I live negli stadi nazionali saranno la coda del Loud Kids Tour, il giro del mondo a cui si sta preparando i quattro ragazzi. Si parte il 26 ottobre da Città del Messico (tutto esaurito), poi una serie di date in Nord America prima di tornare in Italia il 23 febbraio 2023 e da lì toccare tutta Europa. Il tour conta a oggi, su 57 date in totale con già ben 41 sold out (tra cui Londra, Parigi, Los Angeles, entrambe le date di San Francisco ed entrambe quelle di New York).

I biglietti sono in vendita online a partire dalle 11 di oggi, martedì 28 ottobre, e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da domenica 23 ottobre alle 11.

Quanto costano i biglietti per il concerto dei Maneskin allo Stadio San Siro di Milano

I biglietti per le date negli stadi dei Måneskin saranno disponibili dalle 11 di oggi: solamente dopo quell'orario si potranno avere informazioni più dettagliate sul prezzo.

Dove acquistare i biglietti per i Maneskin a Milano online da oggi

I biglietti per le date negli stadi dei Måneskin sono disponibili dalle ore 11 di martedì 18 ottobre su Vivoconcerti.com e Ticketone.it.

Biglietti per i Maneskin a Milano il 24 luglio 2023, quando acquistarli nei punti vendita

Negli altri punti vendita autorizzati, invece, i biglietti per il concerto degli artisti italiani più ascoltati del pianeta saranno disponibili a partire dalle ore 11 di domenica 23 ottobre.