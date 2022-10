I Maneskin girano il nuovo video nella villa storica della Brianza I Maneskin hanno girato il loro nuovo video a Villa Tittoni di Desio. Le indiscrezioni si erano già sparse in città con la chiusura del Parco comunale.

Dagli indizi alle prove, fino all'ammissione. Tra il 27 e il 29 settembre scorsi, i Maneskin hanno "occupato" il Parco comunale di Villa Tittoni per girare il video del loro nuovo brano, "The Loneliest". La voce, a Desio, girava già da qualche giorno e, sbottonandosi, l'Amministrazione aveva fatto sapere della presenza di una rock band all'interno dell'area. Su Facebook, invece, era stato annunciato che "Il Parco comunale di Villa Tittoni" sarebbe stato chiuso "da oggi 27 settembre al 29 settembre compreso".

Il nuovo video dei Maneskin è stato girato a Villa Tittoni a Desio

Passato qualche giorno, i Maneskin hanno annunciato la pubblicazione del loro ultimo singolo, "The Loneliest" per l'appunto, in uscita oggi, venerdì 7 settembre, accompagnato da un videoclip ufficiale. Su Instagram, la rock band ha postato un trailer del video dai contorni dark registrato in un parco. In molti, allora, hanno riconosciuto Villa Tittoni, incassando la certezza della presenza dei Maneskin nei giorni scorsi a Desio.

Il sindaco: "Valorizza l'identità della città a livello nazionale"

La location è tra le più ambite da registi e videomaker nazionali ed internazionali. Il sindaco del comune brianzolo Simone Gargiulo e l'assessore agli Eventi Andrea Civiero hanno commentato la scelta dei Maneskin di girare il videoclip a Villa Tittoni dicendo di essere stati "contattati dalla produzione che chiedeva la possibilità di utilizzare Villa Tittoni e il Parco comunale per girare il nuovo video di un gruppo musicale. Queste sono opportunità che ci permettono di promuovere il nostro territorio e valorizzare l’identità della città e del suo patrimonio artistico e culturale, non solo a livello locale, ma anche nazionale".