video suggerito

Ha un malore mentre fa colazione al bar con la madre, 20enne salvata da un finanziere Una 20enne ha accusato un malore mentre faceva colazione al bar a Castiglione delle Stiviere (Mantova) insieme alla madre lo scorso 15 maggio. Sul posto c’era già un maresciallo della guardia di finanza che, in attesa dei soccorsi, ha praticato il massaggio cardiaco alla ragazza. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una 20enne ha accusato un malore nella mattinata di giovedì 15 maggio mentre faceva colazione in un bar a Castiglione delle Stiviere (in provincia di Mantova). La ragazza, come ha raccontato la madre che era con lei in quel momento, avrebbe avuto "dolori al petto e convulsioni". In attesa dell'arrivo del personale sanitario, un maresciallo della guardia di finanza presente all'interno del locale ha iniziato il massaggio cardiaco che si è rivelato, poi, fondamentale per il salvataggio della ragazza. "Se non ci fosse stato lui, non so come sarebbe andata", ha commentato la donna.

L'episodio è avvenuto intorno alle 10 del 15 maggio in un bar di piazza Dallò. Una ragazza di 20 anni si trovava nel locale per fare colazione insieme alla madre quando, all'improvviso, sarebbe stata colta da un malore. La madre, a quel punto, ha chiesto aiuto a un maresciallo della guardia di finanza che conosceva già e che era presente in zona in quel momento. Il militare è intervenuto subito praticando alla ragazza il massaggio cardiaco e alcune manovre di sicurezza. "Ci ha aiutato a gestire quei momenti di panico fino all’arrivo dell’ambulanza", ha ricordato la donna.

Poco dopo sono arrivati i sanitari che hanno preso in carico la ragazza e l'hanno trasportata all'ospedale San Pellegrino di Castiglione dove è stata sottoposta a controlli più approfonditi. Le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti, dato che potrebbe essersi trattato solo di un brusco calo di pressione. Una volta che la situazione è tornata sotto controllo, il maresciallo della finanza è tornato in caserma per proseguire il turno di lavoro. "Se non ci fosse stato lui, non so come sarebbe andata", ha concluso la madre della 20enne: "È una persona che voglio ringraziare pubblicamente, ha fatto molto per mia figlia e per me in un momento così difficile".