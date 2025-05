Provano a recuperare la bici rubata: aggrediti un 16enne e la madre, lanci di bottiglie contro il padre

video suggerito

Un 16enne e i suoi genitori sono stati aggrediti a Lodi mentre cercavano di recuperare la bicicletta del ragazzo. A rubarla sarebbe stato un 20enne che, provando a scappare, avrebbe fatto cadere il giovane e la madre e avrebbe lanciato bottiglie contro il padre.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 20enne è stato denunciato a piede libero dalla polizia con le accuse di furto aggravato e lesioni. Stando a quanto ricostruito, il giovane avrebbe rubato una bicicletta a Lodi nei giorni scorsi e avrebbe aggredito la giovane vittima e i suoi genitori che cercavano di recuperare il maltolto. Il 20enne avrebbe fatto cadere il ragazzo e sua madre dalle scale di un palazzo abbandonato e lanciato una bottiglia contro il padre nel tentativo di far perdere le sue tracce. Il fuggitivo è stato rintracciato poco dopo dagli agenti di polizia allertati poco prima.

Alcuni giorni fa un 16enne aveva scoperto che la sua bicicletta, che aveva parcheggiato in una rastrelliera pubblica, era stata rubata. Del suo mezzo era sparito tutto, tranne la ruota anteriore a cui aveva legato una catena per sicurezza. Un altro ragazzo, che pare avesse assistito alla scena, aveva indicato al 16enne la direzione in cui era fuggito il malfattore e la vittima del furto ha provato a rintracciarlo.

Arrivato nei pressi di un palazzo abbandonato, il 16enne avrebbe trovato un 20enne, di origini somale, al quale aveva chiesto se fosse stato lui a portargli via la bicicletta. Il 20enne avrebbe negato e cercato di allontanarsi, ma la vittima del furto avrebbe provato a impedirglielo. Tra i due sarebbe nata una colluttazione, terminata con il più giovane dei due che ha riportato alcune escoriazioni cadendo per una scalinata.

Subito dopo sarebbero arrivati sul posto i genitori del 16enne, i quali avevano già allertato il 112 di quanto accaduto. La madre del ragazzino avrebbe provato a soccorrere il figlio, ma a sua volta, forse nel parapiglia, è caduta per le scale ferendosi a un ginocchio. Il padre, invece, avrebbe tentato di rincorrere il 20enne, il quale gli avrebbe lanciato addosso una bottiglia per tenerlo lontano.

La polizia a quel punti è intervenuta e ha rintracciato e identificato il 20enne. Una volta ricostruita la dinamica di quanto accaduto, gli agenti lo hanno denunciato a piede libero per furto aggravato e lesioni. Il 16enne e sua madre, invece, sono stati accompagnati dalla Croce Rossa al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Lodi per le cure del caso.