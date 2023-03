Guida ubriaco da non riuscire a parlare, fermato dopo un inseguimento: in auto anche il figlio di 5 anni Un 37enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. All’alcoltest, effettuato dopo diversi tentativi, è risultato positivo con valori quasi da coma etilico. In auto c’era anche il figlio di 5 anni.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Sfrecciava per le strade della città con valori di alcol nel sangue che sfioravano il coma etilico. Un uomo di 37 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo che una pattuglia della polizia locale è riuscita a interrompere la sua corsa. A bordo dell'auto, c'era anche suo figlio di cinque anni. Per riuscire a effettuare l'alcoltest sono stati necessari diversi tentativi, visto che il 37enne era così ubriaco che non riusciva nemmeno a parlare.

L'utilitaria che sfrecciava per le strade di Seregno

Erano circa le 19:45 di ieri, domenica 19 marzo, quando alcuni agenti della polizia locale di Seregno, in provincia di Monza e della Brianza, che stavano effettuando un controllo all'altezza dell'incrocio tra via Carlini e via Formenti hanno notato una Volkswagen Polo sfrecciare e passare con il semaforo rosso.

A quel punto, il personale del comando di via Umberto I, sotto la guida del comandante Giovanni Dongiovanni, hanno iniziato l'inseguimento. Il veicolo è stato fermato poche decine di metri più avanti. Fatto scendere dall'utilitaria, il conducente è apparso subito alterato. Identificato, il 37enne di origine ucraina e residente a Seregno, era così ubriaco da non riuscire a parlare.

Valori quasi da coma etilico

Gli agenti, allora, hanno cercato di fargli fare l'alcoltest, riuscendoci dopo diversi tentativi. L'accertamento ha dato esito positivo, riscontrando la presenza di 3,68 grammi di alcol per litro di sangue. Un valore sette volte oltre il limite consentito per mettersi alla guida e che sfiora il coma etilico, che si raggiunge quando la concentrazione supera i 4 grammi per litro di sangue.

Il 37enne è stato, quindi, denunciato per guida in stato di ebbrezza e il bambino di cinque anni che era in auto con lui, suo figlio, è stato affidato alla moglie dell'uomo. La donna era stata fatta arrivare in comando poco dopo gli accertamenti.