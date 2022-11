Guida l’auto della madre alle tre di notte, fermato ragazzo di 15 anni Un ragazzo di 15 anni è stato sorpreso guidare l’auto della madre alle tre di notte. L’andatura irregolare ha attirato l’attenzione della polizia stradale. Il veicolo aveva anche la revisione scaduta.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Mancavano pochi minuti alle tre di notte, quella tra sabato 5 novembre e domenica 6, quando un'auto ha attirato l'attenzione della polizia stradale di Monza. Stava percorrendo viale Brianza, quello che passa di fianco all'autodromo, ma la sua andatura era incerta, irregolare. Ipotizzando che alla guida ci fosse una persona ubriaca, o comunque dalle condizioni alterate in qualche modo, è stata fermata dagli agenti. Durante il controllo, però, hanno scoperto che il conducente era minorenne.

L'auto aveva anche la revisione scaduta

A bordo c'erano due persone, entrambe che non hanno ancora compiuto 18 anni. In particolare il ragazzo al volante è risultato avere 15 anni e quindi, ovviamente, non aveva la patente di guida. Erano circa le 2.50 quando è stato fermato dalla polizia.

Gli agenti hanno contattato la madre del ragazzo, la quale è stata sottoposta a una sanzione amministrativa per responsabilità genitoriale. La colpa è quella di non aver impedito al figlio minorenne di porsi alla guida del veicolo di sua proprietà.

Ma non solo. In seguito ad altri accertamenti, si è scoperto come l'auto fosse priva di revisione in corso di validità. Questa, infatti, è risultata scaduta da sei mesi. Per questo motivo, oltre a un'altra multa, è stato disposto anche il fermo amministrativo del veicolo.

L'uomo finito contro una balaustra con la sua auto

Nella notte seguente, un uomo di 38 anni ha perso il controllo della sua Audi A3 ed è finito contro la balaustra del balcone di un'abitazione. È successo a Lentate sul Seveso, sempre in provincia di Monza e Brianza.

Dagli accertamenti è emerso come l'automobilista avesse un tasso alcolemico superiore al consentito. Non ci sono stati feriti, ma il 38enne è stato denunciato per guida in stato di ebrezza.