Green pass, test rapidi a prezzi scontati in 124 farmacie della Lombardia Sono 124 le farmacie lombarde che hanno aderito alla Convenzione firmata dal ministero della Salute che prevede prezzi calmierati per coloro che vorranno effettuare il tampone rapido: il costo sarà di otto euro per i minorenni e di 15 euro per gli adulti. Nelle altre farmacie saranno i titolari a stabilire il prezzo.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono 124 le farmacie lombarde dove sarà possibile effettuare tamponi rapidi a prezzi calmierati: queste hanno infatti aderito alla convezione firmata dal ministero della Salute, dal Commissario per l'emergenza Covid-19, da Federfarma, da Assofarm e FarmacieUnite. I test, validi per l'emissione del green pass, avranno un prezzo di 8 euro per i minorenni e 15 euro per gli adulti. Nelle altre farmacie – secondo quanto comunicato in una nota stampa dall'assessorato al Welfare di Regione Lombardia – sarà stabilito dalle attività.

Test gratuiti dal 23 agosto per i bambini dai sei ai tredici anni

L'assessorato ricorda inoltre che il tampone antigenico rapido continua a essere gratuito sia per i famigliari e i visitatori degli ospiti delle Residenze socio-assistenziale che delle residenze sanitarie per disabili. Saranno inoltre gratuiti per gli insegnanti, il personale scolastico, i bambini dai sei ai tredici anni, i ragazzi da 14 a 19 anni. Per averlo basterà prenotare sul portale Prenota Salute.I test gratuiti per il personale scolastico e i ragazzi sono stati previsti per garantire un ritorno in presenza a scuola in totale sicurezza: "L'iniziativa, che partirà il 23 agosto nelle farmacie aderenti, si prolungherà fino a quando il quadro pandemico lo renderà necessario, in ogni caso fino a ottobre", ha affermato l'assessore al Welfare Letizia Moratti. Continua inoltre la vaccinazione degli over 60 nelle farmacie: in totale sono 21 le strutture che hanno aderito. Attualmente sono stati oltre seicento i cittadini ultrasessantenni che hanno ricevuto il vaccino Johnson&Johnson nelle farmacie.