Covid: da oggi in Lombardia due test antigenici rapidi gratis al mese per i ragazzi dai 6 ai 13 anni Da oggi, lunedì 23 agosto, sarà possibile anche per i ragazzi dai sei ai tredici anni avere a disposizione due test antigenici gratuiti al mese in farmacia. Lo fa sapere in una nota Regione Lombardia. Proseguono intanto le vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie: in Lombardia sono state raggiunte mille somministrazioni.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

In Lombardia da oggi, lunedì 23 agosto, ci sarà anche per i ragazzi dai sei ai tredici anni, ovvero quelli che ancora non possono vaccinarsi, la possibilità di sottoporsi gratuitamente a tamponi antigenici gratuiti, ogni 15 giorni, in farmacia. Lo annuncia in una nota Regione Lombardia. "Stando al report di Federfarma – spiega la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti – sono ormai 700 le farmacie che hanno già aderito a questa campagna promossa da Regione Lombardia in vista della ripresa delle scuole, mentre 441 hanno aderito al protocollo nazionale che prevede tamponi a prezzi calmierati”.

Moratti: "Mille vaccini già somministrati nelle farmacie"

Oltre all'attività di monitoraggio nelle farmacie prosegue anche la campagna vaccinale anti-Covid. "A oggi – aggiunge la vicepresidente Moratti – sono state effettuate mille somministrazioni consentendo a molte persone di vaccinarsi ‘sotto casa' e in luoghi che trasmettono a tante persone fiducia grazie a un rapporto consolidato negli anni con i clienti. Dopo l’avvio del progetto pilota partito in 21 farmacie sappiamo che hanno già dato una disponibilità formale altre 638. Un numero destinato a crescere dal momento che molte attività riapriranno proprio in questi giorni". La fase sperimentale ha coinvolto 21 farmacie sul territorio lombardo che possono somministrare il vaccino monodose Johnson&Johnson. La campagna è stata pensata infatti inizialmente per raggiungere il target over60 che ancora non si è sottoposto alla vaccinazione, essendo uno di quelli più a rischio nello sviluppo della malattia nella sua forma più grave.