Grave incidente sul lavoro a Lonato del Garda: operaio resta schiacciato da un muletto Un operaio di 50 anni è stato schiacciato da un muletto in manovra mentre era al lavoro alla Feralpi di Lonato del Garda, in provincia di Brescia.

A cura di Giorgia Venturini

Paura per un operaio di 50 anni alla Feralpi di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Stando alle prime informazioni l'uomo è stato schiacciato da un muletto in manovra verso le 8.15. A dare l'allarme sono stati i colleghi e dopo pochi minuti sono arrivate due ambulanze con la massima urgenza.

Le condizioni dell'operaio sono gravi

I medici e i paramedici hanno stabilizzato che le condizioni dell'operaio erano apparse fin da subito gravi a causa di diversi traumi al torace. Poi il trasporto alla clinica Poliambulanza di Brescia in codice rosso. Ora i sanitari dell'ospedale stanno intervenendo per impedire che le ferite riportate dallo schiacciamento provochino dei danni agli organi vitali. Sul luogo dell'incidente si sono precipitati anche i carabinieri di Desenzano del Garda e i tecnici dello Psal, il nucleo di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Impegnati anche gli addetti Ats. Bisognerà cercare di ricostruire quanto accaduto. Intanto si spera che le condizioni dell'operaio migliorino nel giro di poche ore. Al momento purtroppo risultano gravi.

A Milano muore un operaio di 52 anni

Solo pochi giorni fa un lavoratore di 52 anni è morto in via Losanna a Milano, vicino al supermercato Esselunga. Stando a quanto apprende Fanpage.it, l'uomo era sospeso in aria: sarebbe infatti precipitato proprio perché, durante la sua attività, avrebbe sbagliato corda. Un errore che gli è costato la vita. Inutili tutti i tentativi di salvargli la vita. Gli operatori sanitari giunti sul posto, purtroppo, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Si tratta dell'ennesima morte sul lavoro in pochi giorni.