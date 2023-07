Giovanni Storti mostra sui social le buche in giro per Milano: “Qui c’è caduto dentro anche Lukaku” Con un nuovo video Giovanni Storti torna a mostrare le condizioni dell’asfalto di via Bramante a Milano. “Le buche sono diventate esagerate, un mio amico speleologo è riuscito a entrarci”, ha detto il comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, “amministrazione fate qualcosa”.

A cura di Enrico Spaccini

Giovanni Storti è tornato a mostrare le condizioni dell'asfalto di via Bramante a Milano con un video pubblicato sui suoi canali social. A differenza dello scorso novembre, quando ha evidenziato le buche che si erano create lungo i binari del tram con un succo di frutta di colore rosso, questa volta il comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo è sceso in strada vestito da speleologo: "Le buche sono diventate esagerate", ha detto, "pensate che un mio amico è riuscito a entrarci".

Se nel primo video Storti mostrava come all'interno della ferita dell'asfalto poteva entrarci un piede, in questo secondo per far vedere come sia peggiorata la situazione ha fatto sparire all'interno di una buca l'estremità di una corda. Dall'altra parte, infatti, ci sarebbe legato "l'amico speleologo" che ha già trovato "una signora in bicicletta che si era persa a fine febbraio" e anche "Lukaku, ecco perché non rispondeva al telefono".

Interista da sempre, Storti si ricollega con una battuta alla recente trattativa di calciomercato che ha coinvolto i nerazzurri di Milano e il loro ormai ex bomber belga Romelu Lukaku per sottolineare le cattive condizioni in cui versa l'asfalto di via Bramante. L'attaccante, sostiene il comico, non rispondeva alle chiamate dei dirigenti dell'Inter perché era finito all'interno di una buca di via Bramante.

Il breve video si conclude con l'ennesimo invito rivolto all'amministrazione comunale da parte del comico: "Fate qualcosa, possiamo tenere queste buche?", ha ripetuto Storti, "sennò prima o poi nelle buche ci finisce anche il tram".