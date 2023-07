Maltempo in Lombardia: una tempesta di fulmini e grandine colpisce Milano Per la seconda notte di seguito, tra martedì 4 luglio e mercoledì 5 luglio si è scatenato un fortissimo temporale sulla Lombardia. A Milano chicchi di grandine grossi come noci hanno imbiancato la città: qui, in un paio d’ore, sono caduti circa 37 mm di acqua.

La grandine imbianca le strade di Milano

La seconda notte di tempesta. Sembra gennaio ma è un inizio luglio funestato da piogge torrenziali, tuoni e fulmini quello in Lombardia e in particolare a Milano, dove per due notti di seguito si è scatenato un violento nubifragio: stavolta il maltempo ha però completamente imbiancato le vie della città, con chicchi di grandine grandi come noci.

Intorno alle 2 i lampi hanno illuminato a giorno le strade allagate dalla pioggia, con bombe d'acqua che in alcuni casi hanno creato dei veri e propri torrenti sull'asfalto: Isola-Maggiolina, Città Studi e Navigli sono stati i quartieri più colpiti; una ventina gli interventi dei Vigili del fuoco. Secondo quanto riporta il Centro meteorologico lombardo, sarebbero caduti circa 37mm di poggia.

Grandine a Milano

Oltre al caso di Milano città, piogge battenti e tanta grandine hanno colpito anche il Basso Varesotto e l'hinterland occidentale milanese: a Castano Primo, in meno di un'ora, sono caduti 163mm di acqua; ad Arconate segnalati allagamenti in strada e nelle cantine.

I danni in provincia di Lecco

Molti i danni nella notte causati da pioggia e temporali anche nella zona di Lecco. Lungo la Strada provinciale 67 a Tremenico un automobilista è rimasto bloccato da ben due frane. A Dervio, la furia del Varrone, ha travolto un camion e una ruspa cingolata con braccio meccanico: i due mezzi erano parcheggiati nel mezzo del letto del torrente che attraversa il centro del paese, appena oltre il cavalcavia della linea ferroviaria Lecco – Colico.