Crolla un albero in via Foppa a Milano e colpisce un motociclista di 24 anni

Tragedia sfiorata in via Foppa a Milano, a due passi da piazza Napoli. Nel tardo pomeriggio di ieri giovedì 2 maggio un grosso albero a bordo strada è precipitato sull'asfalto, procurando danni alle macchine parcheggiate e ostruendo la circolazione dei mezzi: è stato colpito anche un giovane di 24 anni che, in quel momento, passava in sella alla sua motocicletta.

Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco per rimuovere il tronco. Il giovane motocilista è stato portato in codice verde all'ospedale San Carlo, e solo per un colpo di fortuna non ha riportato ferite rilevanti.

"Quando una pianta è sotto stress, causa cantieri o sosta abusiva, occorre svolgere periodici "test di trazione" per verificare la tenuta dell'apparato radicale: costano poco, servono molto. Le cose non capitano per caso, le radici di quest'albero sono marce", è stata così la denuncia del consigliere comunale Enrico Fedrighini, riferendosi ai lavori per la nuova linea metropolitana blu M4 e al parcheggio selvaggio sui marciapiedi della zona.

A dare il colpo di grazia all'albero, senza dubbio, anche il maltempo che da settimane flagella la città: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia aveva infatti emanato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) per temporali a partire dal primo pomeriggio della giornata del 2 maggio. "L'ho scritto e detto più volte all'assessora al verde del Comune di Milano. Il ragazzo in moto è salvo per un soffio", le sue parole in un post Facebook.