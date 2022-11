Giovanni Storti contro le “ferite” dell’asfalto: “Amministrazione, li vogliamo spendere sti due soldi o no?” In un video pubblicato sui suoi canali social, Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo mostra le condizioni dell’asfalto di via Bramante. “Sono profonde un piede, cosa succede se ci si passa con una bicicletta o un motorino?”.

A cura di Enrico Spaccini

Nel finale di ‘Tu la conosci Claudia?' si alzava dal letto, condiviso con proprio Claudia (interpretata da Paola Cortellesi), per andare a calmare il bambino dei vicini. Questa volta è l'asfalto di Milano che Giovanni Storti consiglia di farlo vedere da uno specialista: "Li vogliamo spendere sti due soldi, o no?", chiede all'amministrazione comunale.

In un video che ha pubblicato sui suoi canali social, l'attore comico noto soprattutto per i suoi film e i suoi spettacoli teatrali con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo mostra le "ferite" di via Bramante. Con quello che sembra un succo di frutta di colore rosso, evidenzia una per una le buche che si sono create sulla strada in zona Paolo Sarpi nel capoluogo lombardo. "Guardate come sono profonde, ci va dentro un piede", osserva mentre le colora.

"Le ferite che sanguinano andrebbero curate. Amministrazione, fate qualcosa"

Non si tratta solo di una questione estetica. "Perché immaginatevi che dovete passare con una bicicletta o con un motorino. Cosa succede?", continua a chiedersi. Certo, per una città che vuole diventare sempre più green e limitare l'uso delle auto, avere dei tratti di strada che possono rivelarsi pericolosi per le due ruote non è l'ideale. E questo a Storti, che nella sua attività social promuove l'uso di mezzi ecologici e, in generale, di stili di vita ecosostenibili, non è sfuggito.

La strada è ferita e sanguina. Tuttavia, alla fine c'è sempre un modo per rimediare si trova sempre. "Come tutte le ferite che sanguinano, andrebbero curate", afferma: "Amministrazione, fate qualcosa che i cittadini qua stanno soffrendo".