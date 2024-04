video suggerito

Scoppia una rissa tra ragazzi nel centro di Brescia: feriti due 17enni, altri sono scappati Una rissa è scoppiata nel pomeriggio del 10 aprile in piazza della Vittoria a Brescia. Due 17enni sono rimasti feriti, mentre gli altri ragazzi presenti sono riusciti a fuggire.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Due ragazzi sono rimasti feriti in seguito a una rissa esplosa nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 aprile, in piazza della Vittoria nel centro della città di Brescia. I due, entrambi 17enni, sono stati medicati sul posto dai volontari dell'autoambulanza del 118 chiamati da alcuni presenti. Sul caso sta indagando la polizia locale che vuole ricostruire la dinamica e il motivo dello scontro. Nella zona, stando a quanto emerso, erano presenti anche altri giovani che all'arrivo delle forze dell'ordine sono fuggiti.

La rissa in piazza della Vittoria

Non è ancora chiaro come sia nata la discussione tra i due giovani. Fatto sta che intorno alle 15:30 del 10 aprile i due si sono affrontati nella centrale piazza della Vittoria di Brescia. Lo scontro non ha provocato conseguenze serie a nessuno, ma ha attirato l'attenzione dei numerosi passanti.

Alcuni di questi hanno chiamato il 112 per segnalare l'episodio di violenza che si stava svolgendo. Sul posto, insieme ai volontari dell'autoambulanza, sono arrivate nel giro di pochi minuti due pattuglie della polizia locale e dei carabinieri.

L'intervento della polizia

Intorno ai due litiganti c'erano altri ragazzi che, alla vista delle forze dell'ordine, si sono allontanati di corsa dalla zona infilandosi per le vie del centro storico. Alcuni di questi, però, sono stati fermati dagli agenti che hanno provveduto a sentire la loro versione dei fatti.

Nel frattempo, i due 17enni sono stati medicati e per loro non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale. Ora sul caso sono in corso le verifiche della polizia locale. Gli agenti, infatti, vogliono capire cosa abbia portato i due adolescenti a sfidarsi e a mettersi le mani addosso rischiando di procurarsi ferite importanti.