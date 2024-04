video suggerito

Studente si presenta a scuola con un coltello e cerca una prof: fermato da due docenti, uno si è ferito A Milano un 15enne si è presentato a scuola con un coltello in cerca di una sua insegnante. Fermato da altri due docenti, ne ha ferito uno che è stato ricoverato in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, mercoledì 24 aprile, uno studente dell'Istituto di Istruzione Superiore di via Francesco Gatti, a Milano, si è presentato a scuola con un coltello e ha chiesto a chiunque incontrasse se avesse visto una professore. Il 15enne, così armato, voleva infatti scagliarsi contro la sua insegnati o almeno minacciarla. Fortunatamente sono intervenuti altri due docenti che lo hanno fermato e disarmato. Uno dei due, però, è rimasto ferito nel corso della colluttazione ed è stato ricoverato in ospedale.

Secondo quanto riferito dai carabinieri della Stazione Greco Milanese e del Nucleo Radiomobile, un ragazzo di 15 anni questa mattina è arrivato a scuola con un coltello in mano. Lo studente ha chiesto a tutti, in modo minaccioso, dove fosse una delle sue docenti. L'obiettivo probabilmente era quello di minacciarla o, peggio, di colpirla con la lama. Per questo altri due docenti presenti nell'istituto lo hanno fermato e lo hanno disarmato.

Il ragazzo, però, ha provato a reagire avventandosi contro i due professori e ferendone uno dei due, che è stato poi ricoverato all’ospedale Niguarda. Fortunatamente i medici del pronto soccorso, dove è arrivato tramite un'ambulanza, gli hanno riconosciuto il codice verde, vista la gravità delle ferite riportate. Intanto il 15enne ha tentato di scappare, ma è stato fermato dalle pattuglie dei carabinieri e arrestato per Resistenza a Pubblico Ufficiale nei confronti degli insegnanti.