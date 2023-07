Sala a Meloni: “Milano merita di più, per far crescere l’Italia bisogna guardare anche qui” “Milano merita di più”, è l’appello del sindaco Beppe Sala alla premier Giorgia Meloni. “Capisco che la premier debba prestare attenzione alle aree più in difficoltà, ma per crescere bisogna guardare qui. Milano offre un contributo straordinario all’Italia”

Giorgia Meloni e Beppe Sala

"Credo che Milano meriti un po' di più, anche se è una città forte". È il sindaco di Milano Beppe Sala che si rivolge alla premier Giorgia Meloni, a margine dell'Assemblea generale di Assolombarda. Per poi mettere in chiaro: "Non è una polemica. Ma credo che in questo momento, dopo tutto quello che è successo con il Covid, anche Milano abbia bisogno".

Il sindaco Beppe Sala a Giorgia Meloni

E ancora. "Quello che chiediamo lo stiamo chiedendo da tempo. In particolare sul trasporto pubblico chiediamo sostegno, però certamente vorrei più interesse. Ed è chiaro che nel suo ruolo la premier Giorgia Meloni deve prestare grande attenzione alle aree del Paese più in difficoltà". Ma non basta, secondo il primo cittadino meneghino. "Per crescere bisogna guardare qui, Milano sta dando un contributo al Paese straordinario. Noi all'erario versiamo 20 miliardi all'anno di tasse, e al Comune ne rimangono 200 milioni".

I conti del trasporto pubblico a Milano

Del resto il tema del trasporto pubblico rimane una spada di Damocle sul bilancio della città. Un buco nero che divora le risorse comunali, a giudicare dagli ultimi dati. Se i conti del 2022, con grandi sforzi (e con alle spalle una perdita di 64 milioni e mezzo di euro nel 2020, e un altro rosso di 16 milioni nel 2021) si sono infatti conclusi in sostanziale pareggio, le prospettive per il futuro sembrano meno rassicuranti: a pesare, c'è da stare certi, sarà il rincaro dei costi dell'energia elettrica e delle materie prime. Una stangata per molti che Atm, per il momento, è riuscita a evitare beneficiando del prezzo della fornitura elettrica fissato per tutto il 2022.