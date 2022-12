Giovane mamma travolta e uccisa da due auto mentre attraversa la strada: si indaga per omicidio stradale Viktoriia Hladkoskok, aveva 38 anni ed è morta giovedì scorso a Capriolo (Brescia) in un tragico incidente. La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita prima da un’auto e subito dopo da un’altra: è morta sul colpo. Lascia un figlio minorenne.

È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale per il caso di Viktoriia Hladkoskok, la mamma di soli 38 anni che è morta giovedì scorso a Capriolo (Brescia) in un tragico incidente. La donna stava attraversando la strada statale 469 sulle strisce pedonali quando è stata investita prima da un'auto e subito dopo da un'altra.

Entrambi i conducenti negativi all'alcol test

Su quella stessa strada, in poco più di un anno, sono già morte tre persone. La donna, stando alle prime notizie diffuse, è morta sul colpo. Gli inquirenti della Procura di Brescia hanno iscritto entrambi i conducenti nel registro degli indagati. Tutte e due, come di prassi si fa per questi casi, sono stati sottoposti all'alcol test ed entrambi sono risultati negativi. La dinamica risulta ancora poco chiara: le forze dell'ordine hanno svolto i rilievi per ricostruirla.

Si attende il nullaosta per la sepoltura che potrebbe avvenire in Ucraina

La salma, al momento, si trova agli Spedali Civili di Brescia e attende solo il nulla osta per la sepoltura. Nulla osta che sarà dato solo dopo aver svolto l'autopsia. L'esame consentirà di comprendere cosa possa aver provocato il decesso. La giovane, originaria dell'Ucraina, non aveva con sé nessuno. Tra pochi giorni arriveranno proprio a Brescia sia i suoi genitori che il figlio della donna.

Il ragazzo infatti, che è ancora minorenne, viveva ancora in Ucraina. La 38enne era arrivata in Italia da qualche anno e aveva trovato lavoro proprio a Brescia. Probabilmente, una volta ottenuto il nullaosta, la salma sarà portata nel Paese di origine per la sepoltura e il funerale.