Travolta da 2 auto mentre attraversa la strada al buio e sotto la pioggia, muore una donna Una donna di 38 anni è morta dopo essere stata travolta da due auto in pochi attimi. Stava attraversando la strada provinciale di Capriolo, nel Bresciano, quando ormai era già buio e sotto una fitta pioggia. Inutili i soccorsi.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Una donna di 38 anni è deceduta dopo essere stata investita da due macchine in pochi attimi. Si trovava lungo la strada provinciale 469 a Capriolo, in provincia di Brescia, intorno alle 17:30 di oggi, giovedì 15 dicembre. Secondo una prima ricostruzione, sembra che stesse cercando di attraversare la strada quando un'auto l'ha colpita facendola sbalzare sull'altra carreggiata. In quel momento stava arrivando una seconda auto che non ha potuto evitarla.

L'arrivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione

Alcuni testimoni che hanno assistito alla scena hanno chiamato i soccorsi. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza. I sanitari hanno tentato di rianimarla, ma non c'era già più niente da fare. I rilievi del caso sono stati affidati alla polizia locale, che ha dovuto bloccare il traffico in quel pezzo di strada, da dove la strada provinciale si incrocia con via Roma fino al supermercato Conad.

La donna era una residente di Capriolo, con origini ucraine, e stava tornando a casa dal lavoro. Suo figlio 17enne, ancora in Ucraina, avrebbe dovuto raggiungerla in Italia nei prossimi giorni. A provocare l'incidente, probabilmente, il fatto che quel tratto di strada è molto trafficato e che a quell'ora la visibilità era compromessa dal buio e la fitta pioggia.

Leggi anche Scontro tra auto e bici: gravissima in ospedale una donna

L'automobilista morto dopo lo schianto contro un albero

Ancora a Brescia, martedì scorso un automobilista di 40 anni è morto dopo essere andato a sbattere contro un albero. Aveva perso il controllo della vettura poco prima e aveva anche investito una donna di 51 anni.

Ma mentre lei ha riportato solo lievi ferite, tra cui una frattura a un braccio, l'uomo è deceduto all'impatto con l'albero. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.