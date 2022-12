Sbanda dopo aver investito una donna e finisce contro un albero: automobilista muore sul colpo Un uomo di 40 anni è morto sul colpo dopo essersi schiantato con l’auto contro un albero: aveva sbandato dopo aver investito una donna.

A cura di Giorgia Venturini

immagine di repertorio

Ha sbandato dopo aver investire una donna, ma è finito a sbattere contro un albero. È morto così un automobilista di 40 anni a Brescia. I fatti sono accaduti nella serata di ieri martedì 13 dicembre mentre si trovava in via Armando Diaz.

La dinamica dell'incidente

Stando a una prima dinamica di quanto accaduto, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua auto mentre si trovava in via Inganni finendo a investire una donna di 51 anni. Poi è finito contro un albero: l'impatto è stato così violento tanto che il 40enne è morto sul colpo.

Come riporta Brescia Today, resta ancora da capire cosa abbia provocato l'uscita di strada della Mercedes station wagon. Al momento sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Già ieri sera la strada è rimasta chiusa per alcune ore per permettere tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Leggi anche Cade in un canale mentre torna a casa, Serena Bertini muore dopo 10 giorni di ricovero

Inutili i tentativi di salvare la vita all'uomo

Inutili sono stati tutti i tentativi del 118 per salvare la vita al 40enne: i sanitari una volta sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ora il corpo dell'uomo verrà sottoposto all'autopsia. La donna invece ha riportato solo lievi ferite, i medici hanno diagnosticato la frattura a un braccio.

Grave incidente tra un'auto e un trattore

Sempre nella giornata di ieri una donna di 37 anni è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale dopo un terribile incidente: lungo la strada Rivoltana ad Arzago d'Adda, comune in provincia di Bergamo, la sua auto si è scontrata contro un trattore. Ad avere la peggio è stata proprio la conducente che è rimasta incastrata nell'abitacolo. Le forze dell'ordine sono ancora al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.