Giovane mamma di 25 anni trovata morta in casa, nessun segno di violenze: disposta l’autopsia

Non ci sono segni di violenza sul corpo della giovane mamma di 25 anni trovata morta nella sua casa a Prevalle nel Bresciano ieri martedì 21 dicembre. Stando a quanto precisano i carabinieri di Brescia a Fanpage.it non si indaga per omicidio: al momento la morte sarebbe dovuta a cause naturali. Per ora dunque si ipotizza si sia trattato di un malore ma sarà il risultato dell'autopsia, in programma nei prossimi giorni, a svelare tutto.

La dinamica di quanto accaduto per ora resta ancora sconosciuta. A dare l'allarme è stato lanciato dal marito della donna che una volta tornato a casa ha trovato la moglie sul letto e già morta. Sul posto si sono precipitati anche i sanitari del 118 ma per la 25enne non c'è stato più nulla da fare. In questo momento è in corso un sopralluogo della Scientifica dei carabinieri con il magistrato di turno. Nel pomeriggio di ieri è stato ascoltato dagli investigatori il marito che ha raccontato di nuovo quanto accaduto. Si ipotizza ad oggi una morte per cause naturali, non c'è nessun indagato. Resta ora da capire se la donna, di origini pachistane, soffriva di una malattia e cosa sia stata la causa del suo decesso improvviso. Sul letto infatti la donna è stata trovata vestita, non ha avuto il tempo di chiamare i soccorsi. Intanto la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Civile di Brescia: qui nei prossimi giorni – non è ancora stata decisa la data – verrà eseguita l'autopsia. Mentre l'abitazione dove la donna viveva con il marito e i figli è stata posta sotto sequestro in attesa di una nuova disposizione dell'autorità giudiziaria.