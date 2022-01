Giovane mamma di 25 anni trovata morta in casa: il decesso per delle ulcere intestinali non curate Sulab Zeb, la giovane mamma 25enne trovata morta nella sua casa a Prevalle, nel Bresciano, sarebbe deceduta per cause naturali: dall’autopsia è emerso che soffriva di gravi ulcere intestinali che non sarebbero state adeguatamente curate.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

I funerali di Sulab Zeb, la giovane mamma di 25 anni trovata morta in casa a Prevalle, nel Bresciano, poco prima di Natale, sono già stati celebrati. Ma sulle esatte cause del decesso della giovane donna di origini pachistane si attende l'esito degli esami tossicologici, che dovranno confermare o meno quanto già emerso dall'autopsia: e cioè che la 25enne soffriva di gravi ulcere intestinali che, non adeguatamente curate, l'avrebbero portata alla morte.

Sul corpo della donna non erano stati trovati segni di violenza

Sono pochi, comunque, i dubbi degli inquirenti: sul corpo della donna non erano stati trovati segni di violenza e fin dalle prime fasi delle indagini i carabinieri, come riferito anche a Fanpage.it, avevano ritenuto poco probabile una morte violenta. Il marito di Sulab Zeb, un commerciante 32enne titolare di un negozio a Nuvolento, è comunque stato iscritto nel registro degli indagati, ma come atto dovuto a sua garanzia. Era stato lui, lo scorso 21 dicembre, a trovare la moglie ormai moribonda nella loro abitazione e a provare a salvarla spostandone il corpo vicino a un termosifone: tutto inutile però, così come l'intervento dei soccorritori, arrivati quando la 25enne era già morta.

In seguito l'uomo ha detto agli inquirenti che la moglie da giorni soffriva di forti crampi al ventre ma che, a quanto pare, non era voluta andare in ospedale. Nel frattempo l'abitazione in cui moglie e marito vivevano assieme al figlio di 4 anni è ancora sotto sequestro, in attesa che dall'esame tossicologico arrivi l'ultimo atto – a meno di clamorose sorprese – di questa triste vicenda che ha segnato per sempre una giovane famiglia.