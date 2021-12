Donna di 25 anni trovata morta nella sua casa nel Bresciano: a dare l’allarme è stato il marito Una ragazza di 25 anni è stata trovata senza vita in una casa nel Bresciano. A dare l’allarme è stato il marito: al momento non è ancora chiaro sia accaduto. Indagano i carabinieri.

A cura di Giorgia Venturini

Una giovane donna è stata trovata senza vita in una casa nel Bresciano. Lo riporta l'agenzia stampa Ansa: ancora poche le informazioni fornite dalle forze dell'ordine intervenute in soccorso alla donna. La dinamica ora resta ancora tutta sconosciuta. Al momento si sa solo che la donna ha 25 anni ed è di origini pachistane.

La donna trovata sul letto

Dalle primissime informazioni a dare l'allarme alle forze dell'ordine è stato il marito che ha raccontato di aver trovato la donna senza vita nella loro casa a Prevalle, in provincia di Brescia. La donna si trovava a letto: sul posto si sono precipitati anche i sanitari del 118 ma per la 25enne non c'è stato più nulla da fare. In questo momento è in corso un sopralluogo della Scientifica dei carabinieri con il magistrato di turno: sia i carabinieri che gli inquirenti riascolteranno il marito. Toccherà al medico legale valutare anche se la donna ha segni di violenza sul corpo o se la sua morte sia dovuta a cause naturali.