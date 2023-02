Gioca con gli amici e sfonda un lucernario: soccorso 12enne precipitato per 4 metri Un 12enne è precipitato a terra dopo aver sfondato un lucernario di plastica. Da una prima ricostruzione, stava giocando con alcuni amici. Portato in ospedale in codice giallo, non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Enrico Spaccini

L’intervento dei vigili del fuoco

Un ragazzino di 12 anni è caduto oggi pomeriggio, poco prima delle 18 di lunedì 27 febbraio, dopo aver sfondato un lucernario, un volo di quattro metri. Vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri si sono precipitati in via Volta a Olgiate Comasco, in provincia di Como, per soccorrerlo. Stabilizzato sul posto, è stato trasportato in ospedale a Varese e non sarebbe in pericolo di vita anche se nell'impatto ha riportato seri traumi.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il 12enne stesse giocando a calcio con alcuni amici e il pallone sarebbe finito su un terrazzo. Per recuperarlo, avrebbe messo il piede sul lucernario di plastica. Ad un certo punto, però, il lucernario che copriva un passaggio condominiale si è sfondato, facendo precipitare il ragazzino a terra. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure sul posto e poi lo hanno portato via in codice giallo. I carabinieri di Como e la polizia locale, invece, dovranno indagare sulla dinamica.