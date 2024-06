Giallo in provincia di Varese: una ragazza di 29 anni precipita da una finestra in piena notte

video suggerito

Una donna di 29 anni è precipitata da una finestra di un'abitazione a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Non è in pericolo di vita. Tra le prime ipotesi ci sarebbe una lite con un uomo, ma non è escluso il gesto volontario.

A cura di Matilde Peretto

(immagine di repertorio)

Nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 giugno, una giovane donna di 29 anni è precipitata dalla finestra di un abitazione a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Nella caduta, la 29enne si è rotta una gamba. È stata trasportata in codice verde all'ospedale di Circolo di Varese in cui, al momento, si trova ricoverata. Non si conoscono ancora i motivi di questo gesto, potrebbe essere stato volontario o la conseguenza di una lite. Sembra, infatti, che siano coinvolte altre persone.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio che stanno cercando di ricostruire la dinamica della vicenda. Stando alle primissime informazioni, sembra che a provocare l'incidente sia stata una discussione avvenuta tra la vittima e un uomo di 46 anni. Sarebbe coinvolta anche una terza persona. Non è escluso il gesto volontario (quindi un tentato suicidio), ma, anche in questo caso, sarebbero da chiarire i motivi.

La donna è stata soccorsa dal personale dell'Agenzia regionale di emergenza e urgenza (Areu) e dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto (precisamente in via Rosnati a Cassano Magnago) con un'ambulanza, un auto medica e l'elisoccorso. Presenti anche i Vigili del fuoco. La 29enne, nella caduta, si sarebbe fratturata la gamba, per questo è stato necessario il trasporto in ospedale in codice verde. Qui, al Circolo di Varese, la donna rimane ricoverata e non è in pericolo di vita.