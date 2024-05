Ragazza di 20 anni denuncia una violenza sessuale in ospedale poi si toglie la vita lanciandosi dal quarto piano

video suggerito

Una ragazza di 20 anni si è suicidata lanciandosi dalla finestra al quarto piano dell'ospedale Predabissi (Milano). Poche ore prima aveva denunciato di essere stata violentata da un magazziniere in pronto soccorso.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Si è tolta la vita la 20enne che aveva denunciato di essere stata violentata mentre si trovava su una barella al pronto soccorso dell'ospedale di Vizzolo Predabissi, nel Milanese. La ragazza aveva denunciato la violenza nella notte tra il 27 e il 28 maggio, identificando come responsabile un magazziniere di 28 anni poche ore dopo sottoposto a fermo. Nella serata del 28 maggio, però, la 20enne si è lanciata da una finestra al quarto piano dell'ospedale togliendosi la vita. Ogni tentativo fatto dal personale sanitario di salvarla si è rivelato inutile.

La denuncia di violenza sessuale

La 20enne aveva denunciato di aver subito una violenza sessuale mentre si trovava sulla barella nel pronto soccorso dell'ospedale Predabissi. Gli infermieri del reparto sono stati i primi ad accorrere in suo aiuto, poi la ragazza ha spiegato tutto ai carabinieri.

I militari avevano individuato il presunto responsabile in un magazziniere 28enne, italiano, incensurato e senza precedenti, che stava dormendo in pronto soccorso, anche lui ricoverato in ospedale. Davanti al magistrato, l'indiziato avrebbe sostenuto che il rapporto era stato consenziente ed è stato condotto in carcere a disposizione delle autorità.

Il suicidio della 20enne

Nella serata di martedì 28 maggio, però, intorno alle 20:30 la 20enne si è suicidata lanciandosi da una finestra al quarto piano dell'ospedale. I sanitari hanno provato a salvarla, senza successo.

La Procura ha già aperto un fascicolo sul caso e disposto un'autopsia sul corpo della ragazza. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e della stazione di Melegnano. Regione Lombardia, intanto, ha istituito una commissione di verifica, composta da Ats Città Metropolitana di Milano e Agenzia dei controlli, affidata al vicedirettore della direzione generale Welfare.