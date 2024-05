video suggerito

Ragazza arriva in pronto soccorso e denuncia di essere stata violentata: fermato un 28enne Una ragazza ventenne ha denunciato un ragazzo di 28 anni per violenza sessuale: la giovane ha raccontato quello che è accaduto ai medici del pronto soccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era andata in ospedale e ai medici, quando era su una barella di uno degli ambulatori del pronto soccorso, ha raccontato di essere stata violentata. In poco tempo i carabinieri hanno fermato un magazziniere di 28 anni, italiano incensurato residente nel Lodigiano: ora si trova in carcere.

La denuncia è stata fatta martedì mattina poche ore dopo la violenza. Una ragazza ventenne si è presentata all'ospedale di Vizzolo Predabissi, nel Milanese, e mentre era sulla barella del pronto soccorso ha svelato ai medici quanto accaduto. A raccogliere il primo allarme lanciato dalla vittima sono stati gli infermieri del reparto. Subito sono stati così attivati i carabinieri che si sono messi alla ricerca dell'uomo, si tratta di un ragazzo di 28 anni. L'indiziato era al pronto soccorso e dormiva: è stato fermato e interrogato dal giudice per le indagini preliminari di Lodi. Il 28enne davanti al magistrato ha tenuto a precisare che il rapporto era pienamente consensuale. Intanto andranno avanti le indagini e verranno fatti tutti gli accertamenti del caso. Intanto il ragazzo si trova in carcere a disposizione delle autorità.