video suggerito

Donna cade in un bosco, trovata in arresto cardiaco: è gravissima Una donna di 52 anni è stata soccorso in un bosco della Valsolda, in provincia di Como. Trovata in arresto cardiocircolatorio e rianimata sul posto: trasportata in codice rosso all’ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Incidente in un bosco a Valsolda, comune in provincia di Como. Una donna di 52 anni è stata trovata in arresto cardiocircolatorio in una zona boschiva della frazione di Loggio, in via della Cascata, a pochi passi dalla chiesetta di San Bartolomeo. Non è ancora chiaro cosa sia successo, né se sia stata la signora a mandare la richiesta di allarme, la quale è arrivata ai soccorritori intorno alle 14 del pomeriggio di oggi, giovedì 20 giugno.

La 52enne è stata ritrovata in gravi condizioni in seguito a una caduta avvenuta all'interno del parco boschivo di Loggio. Era in arresto cardiocircolatorio all'arrivo dei soccorritori, ma è stata prontamente ospedalizzata con manovre di rianimazione sul posto. La donna, poi, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

I soccorritori intervenuti sul luogo dell'incidente per prestare aiuto e cercare di salvare la donna sono stati i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu) e quelli del 118. Dispiegati diversi mezzi: l'elisoccorso (con cui la donna è stata portata nella struttura ospedaliera di Monza), un'automedica e un'ambulanza. Le sue condizioni sono critiche.

Sul luogo anche i carabinieri della zona che stanno indagando per capire cosa sia successo alla donna. Cercheranno di capire come e perché la 52enne sia caduta e di determinare se ci siano stati eventuali fattori che hanno contribuito all'accaduto.