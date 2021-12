Giallo “Gigi Bici”, la lettera anonima indirizzata alla figlia: “Ecco perché abbiamo ucciso tuo padre” Una lettera anonima indirizzata alla figlia spiegherebbe il movente dell’omicidio di Gigi Bici, l’uomo di 60 anni il cui cadavere è stato trovato fuori dalla casa di una donna.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono ancora tanti i misteri che aleggiano sulla vicenda della morte di Luigi Criscuolo, l'uomo di 60 anni originario di Pavia, il cui corpo è stato trovato alcuni giorni fa. Per il momento, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, c'è quella che sostiene come Gigi Bici – soprannome datogli dal nome del negozio di biciclette che ha gestito per diversi anni – sia stato sequestrato e poi ucciso. Il suo corpo è stato poi trovato davanti al cancello di una cascina.

Il messaggio lasciato alla proprietaria di casa

La proprietaria è stata avvisata con un messaggio: "C'è qualcosa davanti a casa sua". Parole a cui è poi seguito il ritrovamento da parte del figlio, un bimbo di 8 anni, del corpo che era stato nascosto con dei rami e delle foglie. Alle forze dell'ordine, la donna ha detto di non conoscere in alcun modo il 60enne. Da allora, come raccontato dal quotidiano "Il Giorno", degli sconosciuti avrebbero iniziato a suonare al campanello durante la notte e, nella cassetta della posta, avrebbe trovato la foto di un corpo e una lettera anonima indirizzata alla figlia del 60enne.

I moventi dell'omicidio

Lungo il testo è scritto che a "Gigi Bici" sarebbero stati consegnati trecentomila euro, tra gioielli e contanti, provenienti da una rapina perpetrata alcuni anni prima nel territorio. Il 60enne, anche se non avrebbe partecipato alla rapina, avrebbe dovuto piazzare i soldi e i gioielli. Un compito al quale avrebbe risposto di no: l'8 novembre i responsabili gli avrebbero chiesto di restituire il bottino a Calignano, frazione di Cura Carpignano. All'appuntamento però, l'uomo sarebbe arrivato senza i soldi. Sarebbe stato quindi picchiato e sequestrato. I rapinatori avrebbero poi contatto la famiglia, ma – secondo quanto scritto nella lettera – non avrebbe creduto alle richieste. L'uomo sarebbe stato poi ucciso. Resta però oscuro il motivo per cui il corpo sia stato trovato fuori dalla casa di Barbara Pasetti. Inoltre sembrerebbe che la polizia non sia riuscita a risalire alla rapina di cui parlano gli autori della lettera anonima.