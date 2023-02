Gherardo Colombo conferma a Fanpage.it: “Pronto a fare l’assessore per Majorino” Gherardo Colombo, in un’intervista a Fanpage.it, conferma la sua disponibilità a far parte della futura squadra di governo guidata da Piefrancesco Majorino in caso di vittoria del centrosinistra alle prossime regionali in Lombardia.

Ex magistrato, simbolo della stagione di Mani Pulite. È Gherardo Colombo che il candidato presidente del centrosinistra Pierfrancesco Majorino vuole nella sua ipotetica squadra di governo, in caso di vittoria della coalizione contro il governatore uscente Attilio Fontana. L'annuncio dei primi nomi papabili due giorni fa: da Cecilia Strada al fondatore di Pizzaut Nico Acampora, dall'ex vicesindaco di Milano Francesca Balzani al sindaco di Brescia Emilio Del Bono.

Tra di loro c'è anche il giurista Gherardo Colombo che, secondo le stesse parole del candidato presidente, "metterà a servizio della futura squadra le sue competenze per il rispetto della cultura della legalità e della trasparenza. Per quel rispetto delle regole che deve permeare le istituzioni".

Quale ruolo dovrebbe ricoprire, dunque, all'interno di questa possibile squadra di governo guidata da Pierfrancesco Majorino?

Dovrei occuparmi di legalità e di trasparenza. Per quanto riguarda la modalità, è ancora tutta da stabilire: potrebbe essere un assessorato, come potrebbe essere un ruolo differente.

Come mai ha deciso di accettare l'incarico?

Perché a mio avviso era molto importante. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione passano attraverso le regole e attraverso le leggi. E ci sono due aspetti che riguardano la legalità: la formazione delle leggi e la correlazione che esiste tra la legge e il modo di comportarsi. È abbastanza evidente, nel nostro Paese in generale, che non sempre le prassi corrispondono alle leggi. In questo si inserisce in maniera incisiva anche il tema della trasparenza: è necessario che l'azione della pubblica amministrazione sia trasparente e chiara.

Quindi, di preciso, di cosa si occuperà in Lombardia?

Se verrà eletto Pierfrancesco Majorino alle prossime elezioni, il mio contributo riguarderebbe proprio gli aspetti della legalità e della trasparenza. Poi la forma può essere varia, ma il contenuto riguarda esattamente questo: chiarezza delle disposizioni legislative, comprensibilità delle leggi, contenuti costituzionalmente corretti, la corrispondenza tra i comportamenti e le leggi in una situazione generale di trasparenza.

Entrando ancora di più nello specifico, il tema della legalità nella prossima legislatura di Regione Lombardia riguarda aspetti molto rilevanti su questioni di grande importanza: tante cose meritano osservazione da vicino, in primis le Olimpiadi del 2026. Anche questo potrebbe rientrare, se il presidente della Regione lo riterrà, all'interno delle competenze della struttura nella quale potrei lavorare.

L'ha contattata direttamente Piefrancesco Majorino?

Sì, Majorino e io ci conosciamo da tempo. Ha fatto a lungo l'assessore per il Comune di Milano, e ho potuto constatare come abbia operato con grande competenza alle Politiche sociali.

Queste tematiche (come legalità, trasparenza, lotta alla corruzione e così via) sono state al centro anche della precedente giunta Fontana?

Non valuto il passato. Preferisco guardare il futuro, pensare a cosa si farà. Se saranno necessari degli spostamenti e dei cambiamenti rispetto alla giunta precedente, sarà la cittadinanza stessa a vederlo e a tenerne conto.