Regionali, Majorino annuncia in anticipo la squadra di assessori: “Terrò per me la delega al welfare” Il candidato alle elezioni in Lombardia di Pd e M5S ha indicato alcuni nomi che vorrebbe nella sua giunta in caso di vittoria: ci sono Gherardo Colombo, Cecilia Strada, Nico Acampora e Francesca Balzani.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lombardia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali in Lombardia, ha deciso di presentare una settimana prima del voto quelli che potrebbero essere i nomi degli assessori della sua giunta, qualora vincessero le elezioni che si terranno il 12 e 12 febbraio.

La squadra di Majorino

"Certamente alcuni assessorati andranno a coloro che otterranno più preferenze nelle elezioni per il Consiglio regionali, ma in alcuni casi mi vorrei avvalere di figure esterne e indipendenti per comporre la squadra di governo della Lombardia". Con queste parole Majorino ha presentato gli uomini e le donne che vorrebbe nella sua giunta.

Si parte da Gherardo Colombo, l'ex magistrato che ha indagato su Tangentopoli e oggi Presidente del comitato antimafia del Comune di Milano. Si passa poi a Nico Acampora, il fondatore di PizzAut, la pizzeria gestita da ragazzi autistici. Quella che Majorino definisce "un'esperienza eccezionale".

Leggi anche Sponsorizzare post per screditare Majorino: la strategia della destra per vincere le elezioni in Lombardia

Ci sarebbe anche Cecilia Strada, la figlia di Gino, nella giunta che il candidato di Pd e M5S immagina in caso di vittoria al Pirellone. Majorino vorrebbe poi coinvolgere Francesca Balzani, già vicesindaca di Milano nella giunta Pisapia, e sua avversaria alle elezioni primarie del 2016.

La delega al welfare

"Io voglio potenziare la sanità pubblica e voglio una grande riforma che provveda alla riorganizzazione del servizio sociosanitario. E quindi sarò io a tenere la delega al welfare, perché credo che debba essere il presidente di Regione Lombardia la prima persona responsabilizzata su questo tema".

Cosi Majorino ha annunciato di non voler nominare un assessore al welfare, ma di voler amministrare personalmente la sanità in regione. "Penso che debba essere il presidente a mettere la propria faccia e la propria responsabilità nel potenziamento del servizio sociosanitario".

Confermato, infine, il supporto di Carlo Cottarelli a un'eventuale giunta di centrosinistra: guiderà il Comitato per lo Sviluppo a sostegno del futuro della Lombardia. "Sarà un comitato – spiega il candidato – nel quale riuniremo il meglio per progettare una crescita intelligente della Regione e per sostenere il mondo dell'economia reale".