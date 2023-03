Getta benzina sul portone della cascina e gli dà fuoco: era stato già denunciato per stalking Un 51enne è stato ripreso dalle telecamere mentre getta benzina sul portone di una cascina per dargli fuoco. L’uomo era stato già denunciato per stalking dal proprietario dell’edificio.

Le telecamere di videosorveglianza di una cascina di via Acquanegra, a Pavia, hanno ripreso un uomo che getta della benzina sul portone dell'edificio con una tanica e che poi appicca l'incendio. Le immagini registrate non hanno lasciato spazio a dubbi: si tratta dello stesso 51enne che da mesi perseguita un uomo e i suoi due figli che vivono in quella cascina. Era stato già denunciato in passato e ora rischia l'arresto.

Gli episodi denunciati e il divieto di avvicinamento

Come riportato nella denuncia, il 51enne negli ultimi mesi si è reso protagonista di diversi attacchi. Tra questi, in un'occasione avrebbe tirato degli escrementi contro la stessa cascina di via Acquanegra. Innumerevoli, invece, gli appostamenti che ha segnalato alle autorità.

In seguito a questa denuncia, le autorità sono riuscite a rintracciare lo stalker grazie alle telecamere di videosorveglianza installate sulle pareti esterne dell'edificio. In questo modo, il giudice aveva imposto al 51enne il divieto di avvicinamento alla cascina.

L'incendio del portone della casina

Divieto, evidentemente, non rispettato. Nella serata di ieri, lunedì 13 marzo, il 51enne è tornato in via Acquanegra armato di taniche di benzina. Come mostrato ancora una volta dalle telecamere, lo stalker si è avvicinato al portone in legno e ha versato il liquido infiammabile al quale ha dato poi fuoco.

Il primo ad accorgersi dell'incendio alla cascina è stato il consigliere comunale Roberto Rizzardi che vive nei paraggi. Arrivato sul posto, ha chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere le fiamme. Poco dopo, di fianco al portone bruciato, è stata trovata la tanica di benzina usata dal 51enne che ora rischia l'arresto.