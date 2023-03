Rifiuta un rapporto sessuale con il compagno che aveva già denunciato, lui le rompe il naso: arrestato “Pensavo di provare ancora amore per lui”, ha detto ai carabinieri la 42enne con il viso tumefatto per le botte. Mesi fa aveva denunciato il 35enne per violenze, ma aveva provato a riavvicinarsi a lui. Poi l’ennesima aggressione e la chiamata al 112.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Quando ha aperto la porta del suo appartamento al terzo piano di una palazzina al centro di Seregno (Monza e Brianza) è apparsa "con numerosi segni e tumefazioni da percosse: in particolare, il naso gonfio con un'evidente ferita sanguinante". A scriverlo sono i carabinieri che sono intervenuti dopo che la 42enne li ha chiamati chiedendo aiuto. Il suo compagno, un 35enne con diversi precedenti, l'aveva picchiata perché la donna si sarebbe rifiutata di avere un rapporto sessuale con lui. E quella non era nemmeno la prima volta che subiva violenze da quell'uomo, tanto che lo aveva già denunciato mesi fa.

La prima denuncia per violenze e il tentativo di riavvicinamento

I due avevano avuto una relazione tempo fa, degenerata in episodi di violenza denunciati dalla 42enne. Lei, alla fine, aveva deciso di allontanare il 35enne. Residente nel comune comasco di Mariano Comense, ha alle spalle numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali e falsità materiale, e anche guida in stato di ebbrezza.

Durante il periodo natalizio, la 42enne aveva provato a riavvicinarsi a quell'uomo, accogliendolo ancora una volta nella sua casa di Seregno. "Pensavo e speravo di provare ancora amore per lui", ha spiegato ai carabinieri. Dopo poche settimane, però, anche a causa della consueta assunzione di cocaina, erano ricominciati gli episodi di violenza con vessazioni fisiche e psicologiche, umiliazioni, schiaffi e pugni.

L'incontro chiarificatore e l'aggressione

A quel punto, la donna aveva deciso di allontanarlo ancora una volta. Ieri pomeriggio, 13 marzo, aveva accettato di aprirgli le porte di casa per un incontro chiarificatore. I due avevano iniziato a consumare un rapporto sessuale, ma quando lei ci ha ripensato l'uomo è andato su tutte le furie. Ha chiuso a chiave la porta d'ingresso e ha iniziato a colpire la 42enne procurandole numerosi lesioni, un trauma cranico e una frattura alle ossa nasali. La donna, in un momento di distrazione del 35enne, è riuscita a contattare il 112.

All'arrivo dei carabinieri, il 35enne era chiuso in camera da letto. Arrestato con l'accusa di maltrattamenti contro conviventi, è stato portato in carcere a Monza. La 42enne, invece, è stata trasportata all'ospedale di Desio per le medicazioni.