La Procura di Milano ha disposto la citazione diretta a giudizio per le sei persone accusate, a vario titolo, di aver rubato nella casa milanese della conduttrice televisiva Diletta Leotta e nell'abitazione dell'influencer Eleonora Incardona. Il processo si terrà il prossimo 29 ottobre davanti alla decima penale.

Malviventi arrestati dopo le indagini della Squadra Mobile

Secondo quanto riportato dall'Ansa, la maggioranza degli imputati chiederà di patteggiare. Cinque di loro sono accusati di furto ai danni della Leotta, la cui casa è stata svaligiata. Il bottino comprendeva anche una somma pari a tredicimila euro. L'arresto dei malviventi era arrivato a seguito delle indagini della Squadra Mobile della polizia e coordinate dalla pubblico ministero Francesca Crupi.

Il furto spettacolare a casa di Diletta Leotta

Il furto a casa della Leotta sarebbe avvenuto in maniera "spettacolare". Mentre due componenti della banda facevano da palo, gli altri tre complici hanno forzato una botola posta sul pianerottolo dell'ultimo piano del palazzo prima di calarsi dal balcone. Lì avevano poi forzato la finestra entrando nell'appartamento della showgirl. La scena, per intero, era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini, sequestrate dalla Squadra Mobile, sono state fondamentali per incastrare i ladri, tutti di origine bosniaca. In totale, avevano portato via oggetti e beni per un totale di 150.000 euro. Tra le vittime della banda, che secondo le indagini sarebbe specializzata in furti acrobatici,, non solo Diletta Leotta e la Incardona, ma anche l'esterno dell'Inter Hakimi.