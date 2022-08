Furgone in fuga tra le vie di Bergamo: si ferma dopo gli spari dei carabinieri Un furgone si è dato alla fuga ad alta velocità per le vie di Bergamo inseguito dai carabinieri. Solo dopo che i militari hanno sparato alle gomme l’uomo alla guida ha deciso di fermarsi.

A cura di Giorgia Venturini

Paura nel centro di Bergamo. Un furgone si è dato alla fuga ad alta velocità per le vie del centro città inseguito dai carabinieri. Dopo alcuni minuti i furgoni hanno sparato alle gomme per fermare il mezzo. Dalle prime informazioni, un militare risulta leggermente ferito.

L'operazione dei carabinieri per fermarlo

Ora si sta cercando di ricostruire quanto è accaduto. Dopo qualche minuto di fuga, i carabinieri sono riusciti ad affiancarlo e a bloccarlo all'incrocio tra via Taramelli e via Mai. Fatto scendere, l'uomo alla guida del furgone è stato condotto in caserma per accertamenti. Durante l'operazione di blocco un carabiniere è stato leggermente ferito a una gamba. Resta ora da capire cosa sia successo e perché il fermato era in fuga: non è ancora noto cosa stava trasportando con il furgone. Dalle prossime ore tutto verrà chiarito.

In Brianza un inseguimento finisce contro un muro

In Brianza nei mesi scorsi invece un'auto è andata a schiantarsi contro un muro dopo un inseguimento con i carabinieri. Alla guida, un uomo di 37 anni che è stato arrestato. I carabinieri stavano pattugliando il quartiere "Crocione": si trovavano in via Bottego quando ha notato un veicolo sospetto con due persone a bordo. La curiosità è nata dopo aver constato che un veicolo dello stesso modello e dello stesso colore era stato inseguito da alcuni colleghi giorni prima. Per questo motivo hanno deciso di fermare l'auto. Poco dopo hanno avuto la prova che si trattava della stessa auto. Il conducente infatti all'alt dei carabinieri al posto di fermarsi ha proseguito a folle velocità. L'inseguimento si è concluso poi in via Solferino a Seregno quando l'auto si è schiantata contro un muro. Nessuno è rimasto ferito.