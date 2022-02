In fuga dai carabinieri su una Bmw si schiantano contro un muro: un arresto Ha dato vita a un folle inseguimento tra le strade di Seregno: un uomo di 37 anni si è scontrato contro un muro con un Bmw. Dopo aver tentato una fuga a piedi, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato un inseguimento da film quello che si è verificato qualche giorno fa a Seregno, comune in provincia di Monza e Brianza dove due spacciatori si sono dati alla fuga a bordo di un Bmw per poi schiantarsi contro un muro. Uno dei due, un uomo di 37 anni, è stato arrestato. I carabinieri stavano pattugliando il quartiere "Crocione": si trovavano in via Bottego quando ha notato un veicolo sospetto con due persone a bordo. La curiosità è nata dopo aver constato che un veicolo dello stesso modello e dello stesso colore era stato inseguito da alcuni colleghi giorni prima. Per questo motivo hanno deciso di fermare l'auto: il conducente però, invece di rallentare, ha aumentato la velocità. Da lì, è nato un inseguimento che si è concluso in via Solferino, dove l'auto si è schiantata.

La fuga a piedi

I due sono scesi dal veicolo e hanno iniziato a scappare a piedi: il conducente ha fatto perdere le sue tracce tra le case popolari per poi essere bloccato in via Meda. Una volta fermato, ha dato inizio a una colluttazione con uno dei militari a cui ha sferrato anche un calcio. È così arrivato un altro carabiniere, che è riuscito a fermarlo. Anche ammanettato, il 37enne ha provato a fuggire ulteriormente dando calci e spinte ai militari. Durante questa fase, ha buttato qualcosa nel giardino di una casa privata: i carabinieri sono riusciti a recuperare quattro dosi di cocaina. L'uomo è stato poi perquisito e addosso gli sono state trovate altre quattro dosi di cocaina e oltre 150 euro in contanti. Il 37enne adesso dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.