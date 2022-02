Nesso, rubano un furgone e per scappare dai carabinieri si scontrano contro un muro: grave un uomo Due uomini hanno rubato un furgone nel Comasco per poi scappare alla vista dei carabinieri. La loro fuga è stata interrotta da un muro di un’abitazione contro cui si sono schiantati.

Hanno rubato un furgone e si sono dati alla fuga sulla Lariana prima che una volante dei carabinieri li intercettasse, cercando inutilmente di fermarli. A bloccare la loro corsa, invece, è stato il muro di un'abitazione contro cui la coppia di ladri si è scontrata verso le due e mezza del mattino, a Nesso, in provincia di Como. Uno dei due è stato ricoverato in gravi condizioni.

Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, i due uomini hanno accelerato non appena vista la volante dei carabinieri. Questi, insospettitisi, hanno effettuato un'inversione a U cercando di non perderli di vista e dando vita ad un inseguimento ad alta velocità. Dopo qualche centinaio di metri, per cause ancora da accertare nonostante la forte velocità induca gli inquirenti a pensare ad una perdita di controllo del mezzo, il furgone è andato violentemente a sbattere contro il muro di una casa di Nesso. Arrivati sul luogo dell'impatto, i carabinieri hanno notato il conducente del furgone rimasto incastrato nell'abitacolo. Così, hanno allertato i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 che si sono precipitati sul posto. I pompieri hanno aiutato i due uomini a uscire dalla vettura andata distrutta e, una volta fuori, sono stati soccorsi dal personale medico inviato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia. Il primo, conducente del furgone in fuga, è stato trasferito in gravi condizioni con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale di Varese. Il complice, invece, ha patito conseguenze più lievi e ricoverato all'ospedale di Erba. I carabinieri stanno proseguendo le indagini per ricostruire esattamente quanto accaduto.