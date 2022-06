Fuorisalone 2022, gli eventi e le feste a Milano nel weekend Da Tortona a Porta Romana, da Città Studi a viale Molise fino ad arrivare in piazza Duomo. Le feste e gli eventi imperdibili dell’ultimo weekend di Fuorisalone 2022 a Milano.

Dopo due anni di attesa e quasi una settimana di festa, sta per giungere al termine questo Fuorisalone 2022. Ma non se ne andrà senza un saluto come si deve: dal 10 al 12 giugno infatti, sabato e domenica, la città ancora prende vita con tante iniziative e party dedicati alla settimana del Design milanese. Eventi da non perdere dunque nei vari distretti, da Tortona a Porta Romana, così come nei luoghi più inaspettati (dalle tranquille vie residenziali di Città Studi all'ex macello di viale Molise). Tutti gli eventi si trovano su questa mappa interattiva; sotto, un elenco di quelli a cui è vietato mancare.

I bagni misteriosi – sabato 11 e domenica 12

Cocktail a bordo piscina e piedi nudi. I Bagni Misteriosi, la piscina di via Carlo Botta in Porta Romana, fino a mezzanotte ospita la festa di conclusione del Fuorisalone. Info e prenotazioni qui.

L'ex macello di viale Molise – sabato 11

A partire dalla Design Week 2022 (e prima della riqualificazione che ne vedrà la trasformazione grazie ad Aria, progetto di REDO sgr capofila del partenariato vincitore del bando Reinventing Cities, Piano B, con Esterni e Mare Culturale Urbano) apre per la prima volta al pubblico l'ex macello di viale Molise con Tyler Ov Gaia Extended Set, un viaggio sonoro di 7 ore di musica. Qui la registrazione.

Toilet Paper in Città Studi – sabato 11 e domenica 12

Continua la festa in strada frutto della creatività di Toilet Paper. Case colorate a regola d'arte, musica, aperitivi, temporary shop e performance aperti a tutti. Una tre giorni di colore e arte in via Balzaretti, nel cuore di Città Studi.

Una delle case colorate Toilet Paper in via Balzaretti

Polifonic – sabato 11 e domenica 12

In concomitanza con il Salone del Mobile ecco arrivare dalla Puglia anche il festival musicale Polifonic, che si svolgerà tra Lampo Farini (ex Scalo Farini) e il Parco Esposizioni di Novegro. Qui la line-up completa.

Ikea Festival – sabato 11 giugno

Dopo incontri internazionali ed esperienze immersive lunghe una settimana intera, dalle 19.30 alle 23.30 lo spazio in Tortona che ospita l'Ikea Festival si trasforma in un cocktail bar, con la performance di Horse Meat Disco.

Il concerto della Scala in piazza Duomo – domenica 12

Dirige il Maestro Riccardo Chailly, il concerto gratuito che ogni anno la Filarmonica della Scala tiene in piazza Duomo: Atmosfere spagnole (La vida breve di De Falla e Rapsodie espagnole di Ravel) che virano verso la Parigi dei sogni di Un americano a Parigi (Gershwin) per sfociare in Catfish Row (Gershwin).