Fuori pericolo il bimbo di due anni investito mentre era nel passeggino Non è più in pericolo di vita il bimbo di due anni travolto nel pomeriggio di ieri mentre stava attraversando la strada nel passeggino spinto dalla madre.

A cura di Giorgia Venturini

Fortunatamente è fuori pericolo il bimbo di due anni travolto da una moto ieri giovedì 9 giugno mentre era nel passeggino spinto dalla madre. Il piccolo era stato subito soccorso sia dal motociclista che dalla moto: era stato poi trasportato in elicottero in gravi condizioni in elicottero all'ospedale di Bergamo. Dopo ore di ricovero il piccolo, i medici hanno giudicato fuori pericolo.

L'incidente e i soccorsi

Dalla ricostruzione dell'accaduto, l'incidente è avvenuto in via Nazionale a Cassina Rizzardi, in provincia di Como. Il piccolo stava attraversando la strada mentre si trovava sul passeggino spinto dalla madre: improvvisamente un'auto si era fermata per far passare la donna e il piccolo, ma in quel momento è arrivata una moto con in sella un ventenne. Il ragazzo non ha visto la donna e ha travolto il passeggino con la sua moto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dì Cantù e della polizia locale di Cassina Rizzardi che sono intervenuti sul posto. Insieme a loro anche i vigili del fuoco.