Bimbo di due anni travolto da una moto mentre è nel passeggino: gravissimo Un bambino di due anni è in gravissime condizioni dopo essere stato travolto da una moto mentre stava attraversando la strada nel passeggino spinto dalla madre.

A cura di Giorgia Venturini

Tragico incidente oggi a Cassina Rizzardi, in provincia di Como. Un bambino di due anni è stato investito da una moto mentre si trovava nel passeggino: allertati subito i soccorsi, si trova ora all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, un'auto si era fermata per far passare la donna e il piccolo, ma in quel momento è arrivata una moto con in sella un ventenne. Il ragazzo ha superato la vettura travolgendo così il piccolo. Ancora però tutto al vaglio dei carabinieri dì Cantù e della polizia locale di Cassina Rizzardi che sono intervenuti sul posto. Insieme a loro anche i vigili del fuoco.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

I fatti sono accaduti poco dopo le 18 di oggi giovedì 9 giugno. Purtroppo subito dopo l'impatto che condizioni del piccolo sono apparse disperate. La madre non dovrebbe essere stata ferita: è corsa immediatamente a soccorrere il piccolo. Così come ha fatto anche il motociclista che si è immediatamente fermato a soccorre il bambino e ha chiamare il 118. I paramedici e medici sono intervenuti in elisoccorso e con un'ambulanza: solo l'elicottero è poi ripartito con a bordo il piccolo e la madre. Il bimbo – come riporta La Provincia di Como – ha riportato un grave trauma cranico perché è stato sbalzato di diversi metri: i medici lo hanno trovato a terra e cosciente ma molto agitato e spaventato. Ora si trovano all'ospedale di Bergamo: le condizioni del bambino risultano gravi. Nelle prossime ore sarà possibile capire se è fuori pericolo.