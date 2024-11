Funerali di Sara Centelleghe, uccisa con 70 forbiciate dal vicino di casa: “Non possiamo essere come prima”

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Sara Centelleghe (foto da Chiara Daffini – Fanpage.it)

Sono centinaia le persone che si sono riunite questo pomeriggio, domenica 3 novembre, all'esterno della chiesa di Sant'Antonio Abate nella frazione Corti di Costa Volpino (in provincia di Bergamo) per l'ultimo saluto a Sara Centelleghe. La ragazza è stata uccisa nel suo appartamento di via Nazionale nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre, due settimane prima del suo 19esimo compleanno, dal suo vicino di casa e coetaneo Jashandeep Badhan che l'ha colpita 70 volte con un paio di forbici. La cerimonia è celebrata da don Mario Laini che nella sua omelia ha voluto invitare i presenti a pregare anche per l'assassino della 18enne e per tutti i "violenti, perché smettano di fare del male".

L'esterno della basilica di Sant'Antonio a Costa Volpino (foto da Chiara Daffini – Fanpage.it)

Don Mario Laini: "Non possiamo essere come prima"

"Perché Signore Sara è stata assassinata così?", chiede don Mario Laini, il parroco che celebra il funerale: "La sua giovane vita che stava sbocciando come un girasole è stata falciata con tanta violenza? Come è possibile che possa accadere anche tra le nostre strade e le nostre case?". Il sacerdote invita, "prima di dire qualsiasi parola o giudizio" a tacere e "ascoltare quello che ci sta succedendo. Perché la tentazione di riprendere come se niente fosse è fortissima ma noi non possiamo più essere come prima, lo dobbiamo anche solo per rispetto a Sara".

L'omelia di don Mario Laini si concentra, poi, sull'amore che è "l'unica strada". Il parroco invita ad "amare di più e meglio il prossino (…). Lo dobbiamo a Sara, per amore suo e della sua vita rubata. Amore vuol essere la prima e più grande risposta alle domande iniziali". Infine, il sacerdote chiede di pregare per il ragazzo che ha ucciso Sara Centelleghe e "per tutti i malvagi o violenti, perché smettano di fare il male".

L'arrivo in chiesa di Sara Centelleghe (foto di Chiara Daffini – Fanpage.it)

Il ricordo di Sara Centelleghe nella comunità di Costa Volpino

La chiesa parrocchiale si trova a poca distanza dall'appartamento di Centelleghe, ma anche dall'Auditorium Caduti sul lavoro dove era stata allestita e aperta la camera ardente lo scorso venerdì 1 novembre. Nelle scorse ore, molte persone le hanno fatto visita lasciando fiori e bigliettini.

Il 30 ottobre, invece, in migliaia sono scesi in strada a Costa Volpino per partecipare a una fiaccolata in nome della ragazza. Il corteo, partito con lo slogan "Uniti contro la violenza", è transitato anche sotto casa di Centelleghe, in via Nazionale, dove è stato deposto un mazzo di fiori e dove il sindaco Federico Baiguini ha letto un messaggio commemorativo.