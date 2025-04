video suggerito

Sara Centelleghe uccisa a forbiciate, il 20enne arrestato per l'omicidio: "Ero drogato, cercavo hashish per calmarmi" Durante un nuovo interrogatorio in carcere, Jashandeep Badhan, il 19enne che ha confessato di aver ucciso con 70 colpi di forbice Sara Centelleghe, ha raccontato di aver assunto stupefacenti prima dell'omicidio e di aver commesso il delitto mentre era alla ricerca di hashish.

Dopo la chiusura delle indagini del pm Gianpiero Golluccio, nel carcere di Pavia è stato interrogato Jashandeep Badhan, il 20enne che ha confessato di aver ucciso con circa 70 colpi di forbice Sara Centelleghe lo scorso ottobre a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Il ragazzo ha detto di aver assunto cocaina, eroina e cortisone prima dell'omicidio e di aver ucciso la 18enne mentre cercava dell'hashish, "per calmarmi", spiega.

Sulla ricerca dell'hashish il racconto di Badhan si sovrappone alle ricostruzioni fatte durante le indagini del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Bergamo. Secondo gli inquirenti, la notte del 26 ottobre 2024 l'allora 19enne, di ritorno da una serata, avrebbe scritto alla 17enne che quella sera avrebbe dormito a casa di Centelleghe, sua amica, per uno scambio di droga: "Se ti do 30 euro di zia (cocaina, ndr) riesci a darmi 3g (di hashish, ndr)?". I due si sarebbero dati appuntamento sotto casa della vittima e alle 00.49 lui le ha scritto per accertarsi: "Sei sotto?".

Il ragazzo ha poi raccontato agli inquirenti che, arrivato sotto al palazzo di Centelleghe (che è quello affianco al suo condominio, nello stesso complesso di case) non avrebbe trovato la 17enne: per questo avrebbe deciso di passare dai garage e salire fino all'appartamento della vittima per cercare l'amica. Trovata la porta aperta, sarebbe entrato e sarebbe stato sorpreso dalla 18enne, che nel frattempo si era svegliata, mentre frugava in uno zaino. É a quel punto che lui l'avrebbe aggredita colpendola prima con alcuni pugni e poi con le forbici.

Badham, ora 20enne e assistito dall’avvocato Roberto Grittini, è accusato di omicidio volontario, aggravato dall’avere commesso il fatto a scopo di rapina, dalla minorata difesa e dalla crudeltà e rischia l’ergastolo.