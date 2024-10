video suggerito

Uccisa nella notte una ragazza di 19 anni: è stata accoltellata mentre era in casa a Costa Volpino Una 19enne è stata uccisa la notte scorsa a Costa Volpino (Bergamo). La giovane è stata accoltellata. Il corpo è stato trovato oggi sabato 26 ottobre all'alba, nel suo appartamento di via Nazionale 142.

(immagine di repertorio)

Una 19enne è stata uccisa nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre a Costa Volpino, comune sulle sponde del lago d'Iseo in provincia di Bergamo. Si chiamava Sara Centelleghe, e frequentava l’istituto superiore Ivan Piana di Lovere.

La giovane, di nazionalità italiana, è stata accoltellata in casa intorno all'una. Il corpo senza vita è stato trovato nel suo appartamento in via Nazionale 142 oggi sabato 26 ottobre, alle primissime luci dell'alba.

Sul posto i carabinieri indagano per accertare la dinamica del delitto, il movente e le responsabilità. Secondo quanto emerso al momento, sarebbe esclusa la rapina: si cerca l'aggressore in ambito familiare, tra parenti e persone vicine alla vittima. La ragazza, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata inseguita e poi finita con un coltello da cucina al di fuori della sua abitazione al terzo piano del condominio di via Nazionale, dove è stata trovata riversa per terra.

La 19enne viveva in un appartamento di Costa Volpino con la madre, che in quel momento era fuori casa. Stando alle prime ricostruzioni quella notte si trovava in compagnia di un'amica, che si sarebbe assentata per qualche ora e, al ritorno, avrebbe trovato la ragazza immersa in una pozza di sangue, con evidenti ferite da taglio sparse per tutto il corpo.

A occuparsi dell’indagine è il sostituto procuratore di turno Giampiero Golluccio, che coordina le operazioni del nucleo investigativo dei carabinieri insieme al Procuratore della Repubblica di Beregamo Maurizio Romanelli.