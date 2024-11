video suggerito

Omicidio Sara Centelleghe, la difesa di Badhan sarà definita al termine del periodo di osservazione psichiatrica Jashandeep Badhan è sotto osservazione psichiatrica al carcere di Monza. Una volta terminato questo periodo, la difesa studierà come proseguire l’iter processuale per il 19enne di Costa Volpino (Bergamo) accusato dell’omicidio di Sara Centelleghe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

È sotto osservazione psichiatrica Jashandeep Badhan, il 19enne arrestato lo scorso 26 ottobre per l'omicidio di Sara Centelleghe. La misura era stata disposta dalla gip Alessia Solombrino in occasione della convalida dell'arresto, temendo anche che il giovane potesse compiere gesti di autolesionismo. In base all'esito di questo periodo, la difesa di Badhan deciderà come proseguire l'iter processuale.

L'omicidio di Sara Centelleghe

Come ricostruito dalle indagini, la sera di venerdì 25 ottobre Badhan aveva fatto uso di stupefacenti e aveva contattato un'amica di Centelleghe organizzando uno scambio di droga. Il 19enne, che viveva nel palazzo di fronte a quello della vittima sua coetanea a Costa Volpino (in provincia di Bergamo), avrebbe convinto la ragazza a uscire e, approfittando della sua assenza, sarebbe riuscito a entrare nell'appartamento di via Nazionale.

L'intento di Badhan sarebbe stato quello di prendere da solo un quantitativo di hashish superiore a quello che l'amica di Centelleghe gli stava per consegnare. La 19enne, che nel frattempo stava dormendo, si sarebbe svegliata trovandosi in casa il ragazzo. Questo, a quel punto, avrebbe iniziato a colpirla a pugni e, poi, con un paio di forbici trovate in cucina circa 70 volte, uccidendola. La mattina seguente, i carabinieri del nucleo Operativo di Bergamo lo hanno arrestato in casa sua.

Il mese di osservazione

La gip, anche in base alla confessione del ragazzo, ha convalidato l'arresto per Badhan e la custodia cautelare in carcere. Il 19enne, però, è stato condotto nella casa circondariale di Monza dove è stato sottoposto a un mese di osservazione psichiatrica.

Una volta concluso questo periodo, Badhan sarà trasferito nel carcere di Bergamo. In base a come andrà questo mese, la difesa, rappresentata dall'avvocato d'ufficio Fausto Micheli, deciderà come procedere dal punto di vista processuale.